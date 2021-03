Los problemas del Oviedo: de la endeblez en casa al mal momento de Edgar

Endeblez en casa

Fue un problema el año pasado y lo sigue siendo este. El Oviedo no se encuentra en el Tartiere. El estadio del Oviedo, antaño un fortín, es ahora un caramelo para el contrario. La debilidad en casa es una losa y va a más con el paso de las temporadas. Lo demuestra un sencillo dato: el equipo del Cuco ha perdido ya cinco encuentros en Oviedo. Los mismos que en toda la campaña 2015-16, el récord negativo hasta el momento. En el resto de cursos desde el ascenso, incluido la nefasta pasada temporada, el Oviedo como máximo perdió tres. El equipo del Cuco se aproxima al récord negativo porque todavía tiene que jugar seis partidos en casa. Hay otro apunte reseñable: el Oviedo actual tiene los mismos puntos en el Tartiere que el del año pasado a estas alturas, 20. Las comparativas vienen al caso porque siempre que el Oviedo logró luchar por el play-off lo hizo demostrando músculo en Asturias. En la temporada 2015-16 fue el 7.º mejor local, en la 2016-17 el 3.º, el mismo puesto que en la siguiente, la 2017-18. Hace tres, en la 2018-19 fue el 5.º. Todo cambió en los dos últimos cursos, los únicos en los que el Oviedo no ha disputado el play-off. El año pasado fue el 14.º mejor local y esta temporada, de momento, es el 15.º.

Los delanteros, en crisis

Al mal momento en casa de los azules se une la crisis de los arietes, un asunto que preocupa especialmente a Ziganda. Rodri fue titular ante el Leganés por tercera vez consecutiva. El Cuco le premió por su gol ante el Zaragoza y el trabajo en la presión contra el Espanyol. El problema para el Oviedo es que el andaluz no es un delantero referencia y el equipo pierde presencia en el juego aéreo sin Leschuk. El argentino se fue al banquillo por una mala racha que asusta: no marca desde diciembre. Además, el delantero pasa por un momento bajo de moral, aunque podría volver a la titularidad ante el Mallorca. Sea quien sea el elegido, la delantera está siendo un problema para el Oviedo pese a que el equipo no tiene un problema de gol.

Débiles ante los grandes

Como el fútbol siempre da segundas oportunidades, el Oviedo puede resarcirse el sábado ante el Mallorca en Son Moix (18.15 horas) de otro de los factores que explican su mala temporada. El Oviedo no da la talla ante los equipos que pelean por el play-off. Si toca un equipo con aspiraciones, a temblar. El Oviedo solo ha ganado al Sporting de los conjuntos de arriba y, salvo ante el Mallorca en casa, se mostró inferior a dichos rivales.

El mal momento de Edgar

Si la delantera del Oviedo está en crisis, el centro del campo azul atraviesa un bache importante. Lo explica el mal momento de Edgar, que no es el mismo después de su contagio de covid. Ante el Leganés el Cuco lo sustituyó por Javi Mier, un cambio nada habitual y a bote pronto ya ha perdido su estatus de intocable. Para el Oviedo supone un problema porque sobre la pareja Tejera y Edgar se había construido parte del Oviedo. El reto de Ziganda es recuperar esa mejor versión.

El club empieza a resignarse, pero valora la actitud de la plantilla. Entre bambalinas cunde la resignación por la situación deportiva. El sueño del play-off ya se empieza a ver muy lejano entre los dirigentes del Oviedo. La realidad que se empieza a asumir es que toca salvar lo temporada lo antes posible y planificar la que viene. Si hay tiempo para soñar por algo más, se tomará como un regalo. Pese a la derrota, el club se esfuerza en apoyar a la plantilla tras el partido ante el Leganés. Sostienen que dieron la cara en todo momento y que pese a estar con un hombre menos pudieron empatar. Es el único consuelo posible.