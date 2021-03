Cuando cambiar a Borja ya es rutina en el Oviedo: el "10" es el jugador más sustituido

Borja Sánchez, líder del ataque azul, tiene la vitola de ser el futbolista más sustituido por el Cuco en lo que va de temporada. Ha sido cambiado en 18 ocasiones. La última el pasado domingo con todo por decidir. Las mismas que Nahuel, el otro referente de la delantera.

Pero hay una importante diferencia que sitúan al ovetense como el más prescindible de los titulares para el Cuco: Borja siempre suele ser el primer cambio esté como esté el partido. Sale del campo con los encuentros por decidir. No así Nahuel, habitual sustitución en los últimos minutos, prácticamente con la cita decidida.

Hay otra cifra clave: el “10” azul solo ha completado dos encuentros de veinte posibles en toda la temporada: ante el Tenerife en el Tartiere (4-2) y contra la Ponferradina en El Toralín (1-0). El jugador bandera del Oviedo, pues, solo ha completado el 20% de los partidos.

Nahuel ha jugado todos los minutos en tres ocasiones. La radiografía de las sustituciones deja claras las preferencias del Cuco, que, si bien ha apostado como titular por el ovetense desde el principio y parece inamovible en la izquierda, no le ve apto para llegar a la parte decisiva de los partidos cuando el Oviedo necesita creación en el ataque. No sucede lo mismo con otros integrantes de la zona ofensiva.

El claro ejemplo es Sangalli, que de un tiempo a esta parte atraviesa por un momento de bajón que en el club tachan de “puntual”. Con el donostiarra sucede todo lo contrario que con el ovetense: ha completado 21 partidos de 23 que lleva como titular. De hecho, lleva nueve partidos seguidos sin tener descanso y jugando todos los minutos posibles. Solo ha sido sustituido en dos ocasiones. Cara y cruz con Borja. Viti sería el recambio natural de Sangalli, pero solo ha jugado el tiempo de descuento ante el Lugo en el último mes.

El ovetense acepta la situación con resignación. No es Borja un jugador que exteriorice su ánimo y únicamente se le vio claramente contrariado por ser cambiado en una ocasión: en la derrota ante el Cartagena (2-0).

Además de las sustituciones, el listado azul de los jugadores que más partidos completos han disputado a las órdenes del Cuco deja claras las jerarquías deportivas del Oviedo. Nieto, con 24 encuentros, es líder en ese ranking.

El que todavía no puede entrar, aunque casualmente fue sustituido en su debut tras entrar desde el banquillo, es Borja Valle. El berciano ya tiene un estatus en el Oviedo actual: es el único jugador de la plantilla que no ha sido titular. Incluso Diegui, que no cuenta para Ziganda, salió de mano en el encuentro ante el Leganés de la primera vuelta. Única apuesta de Arnau, con el OK de Ziganda, el berciano no encuentra el sitio en su segunda etapa como azul. Lo tiene difícil por la gran competencia y, salvo por lesión o sanción, apunta a seguir en el banquillo.