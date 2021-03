Las pesadillas del Oviedo: la larga lista de errores evitables que lastran al equipo azul

Retrocediendo un año atrás la mejoría es evidente, pero la pesadilla sigue y sigue. La endeblez defensiva continúa apareciendo en la foto fija del Oviedo. Ya no es un problema de cantidad, porque el equipo azul no encaja tantos goles como antaño, pero la herida sigue sangrando para estupor de la plantilla, que no encuentra explicación al mal momento general. Sí lo encuentra el cuerpo técnico, que apunta a los errores individuales y a las excesivas concesiones como problema principal.

Es esa la pesadilla del Cuco Ziganda, un técnico que desde su llegada al Oviedo se ha caracterizado por la búsqueda de solidez defensiva. Su reto es ponerle fin a los errores defensivos que condenan al Oviedo en los trece partidos que quedan de Liga y en eso incidió a sus jugadores el navarro tras la derrota ante el Leganés (1-3) en el Tartiere.

“No es un problema de concentración y tenemos que ponerle fin. Hemos superado situaciones peores y tenemos tiempo de sobra”, explica un jugador de la plantilla azul ya en frío tras la derrota sobre la larga lista de errores que están siendo claves para la irregular temporada del Oviedo. El equipo azul lleva 32 goles encajados en 29 jornadas, diez menos que la temporada pasada a estas alturas.

Un rápido vistazo a la cronología de fallos desde el inicio de Liga pone de manifiesto que no es un problema grupal, sino individual, como así sostiene el Cuco y asume el vestuario. Ha habido fallos de todos los colores, incluso en partidos en los que el Oviedo acabó ganando.

Y han sido variados y repartidos entre casi todos los jugadores, además del drama de balón parado que parece ya superado. Desde un pase fácil que Arribas erró ante el Espanyol allá por septiembre, a fallos en cadena como el del primer gol del Leganés el pasado domingo. Sangalli no llegó a la ayuda, Nieto estuvo blando, Edgar llegó algo tarde a la cobertura y el tiro de Javi Hernández se acabó colando en la portería de Femenías tras tocar en Christian. Luego, en el segundo gol de los madrileños, fue Mossa el que llegó tarde a la marca. La lectura que hace el equipo es que son esos errores evitables, impropios muchas veces de la categoría, los que alejan al Oviedo de los puestos altos de la clasificación. “Podríamos tener perfectamente seis o siete puntos más si no fuese por esos detalles”, recalca un miembro del Oviedo.

El Cuco tiene tiempo por delante para intentar corregir la cara factura de concesiones y en eso se centrará durante la semana. Los errores han sido repartidos, pero se han centrado especialmente en la línea defensiva. De momento, aunque sea por obligación, la retaguardia sufrirá un cambio importante el sábado ante el Leganés y la pareja Grippo-Arribas volverá a partir de inicio por la baja de Christian, expulsado.

Fue ese dúo el más utilizado por el Cuco en el inicio de Liga, en los tiempos en los que el Oviedo casi no concedía, pero tampoco demostraba colmillo. Con esa pareja de centrales el Oviedo jugó seis partidos: dos derrotas (Oviedo 0 Espanyol 2 y Leganés 2 Oviedo 1) y cuatro empates (Oviedo 0 Cartagena 0; Mirandés 1 Oviedo 1; Albacete 1 Oviedo 1 y Lugo 0).

Sobre el papel, Grippo y Arribas partían como titulares esta campaña, pero la irrupción de Christian rompió la pareja habitual que ahora se volverá a juntar en Mallorca para jugar contra el líder de la categoría. En los partidos en los que jugaron el Oviedo encajó seis tantos. A uno por partido. Un promedio inferior al global de la temporada. La otra opción para suplir a Christian es Carlos Hernández, pero parece más lejana. El reto es no cometer más fallos. “Si nos meten gol, que sea imparable”, recalcan desde el vestuario.

El ataque no es problema

Si en Segunda División solo contasen los goles a favor, el Oviedo jugaría el play-off de ascenso a Primera y no estaría anclado en la zona media. El equipo azul no tiene un delantero goleador, pero tampoco tiene un problema a la hora de anotar. Lo demuestran los datos. El equipo del Cuco es uno de los más goleadores de la temporada con 33 dianas. Es el sexto clasificado en ese ranking en el que se sitúan casi todos los equipos que aspiran a subir. Justo por detrás del Oviedo está el Sporting, que lleva 32 goles, pero que lucha por el ascenso directo. Almería (43), Espanyol (42), Mallorca (39), Rayo (35) y Leganés (34) son los equipos que superan al Oviedo en eficacia goleadora. Los máximos anotadores azules con Sangalli y Nahuel, con 5 tantos cada uno. Luego está Leschuk, que lleva 4.