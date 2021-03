El entrenador del Oviedo, Ziganda, ha alabado esta mañana al eterno rival de los azules en la rueda de prensa previa al partido con el Mallorca, líder de la categoría: "Los equipos que suman son los que son consistentes. Ahí está el Mallorca o el Sporting. Son sólidos, son compactos, capaces de mantener esa seguridad defensiva y, con unas veces el acierto de un jugador o con cualquier estrategia, están siempre vivos en los partidos y eso te da confianza". indicó. "Nosotros no estamos siendo capaces, por unas cosas o por otras. A veces, hemos tenidos problemas de estrategia, que solucionamos. Ahora encajamos de disparos desde fuera, no sé si por suerte o por mala suerte. No es cuestión de lamentarse, se trata de hacer las cosas mejor. No te puedes esconder en la la suerte. Si. eso pasa es por algo. Solo queda trabajar y apretar los puños", añadió el preparador navarro.

Para Ziganda, el Mallorca es el más fuerte y completo de la categoría. Pese a ello, el preparador azul está convencido de que los suyos van a tener sus opciones, como ya sucedió en el partido del Carlos Tartiere, en el que los oviedistas remontaron para empatar a dos y hasta pudieron ganar.

Sobre el Mallorca, Ziganda ha dicho: "Ahí están sus números, que no son casualidad. Encajan poco y conceden muy pocas ocasiones. En la ida con dos cero en contra, le dimos la vuelta, les pusimos en aprietos y les hicimos dos goles de estrategia. Al final, también tuvimos ocasiones a base de empuje y de centrar. Fuimos capaces de hacerles daño. Además de conceder muy poco y de tener muchos puntos, ellos también tiene muchos jugadores con posibilidades de hacer gol. Está siendo el equipo más completo y más regular de la categoría con creces. Nosotros también vamos a tener opciones, como las que tuvimos aquí en el Tartiere".

Interpelado sobre posibles cambios en el once, el Cuco afirmó: "Ya veremos. Los tenemos a todos, menos a Christian, están entrenado con muy buena actitud y buenos ritmos, y así cualquiera puede jugar. Pronto tenemos una semana de tres partidos y los vamos a necesitar a todos. Ya veremos qué decisión adoptamos, pero repito que todos los que están en condiciones pueden jugar. En el momento en que hay una baja entra otro. Hay prácticamente dos futbolistas por puesto y están a nada de jugar. No tenemos decidido el once. Estamos viendo posibilidades, sabiendo el rival que espera y tratando de darle un a vuelta al mejor equipo posible".