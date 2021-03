Ziganda: “No está nada hecho, aún quedan muchos puntos por pelear”

De cara al choque ante los bermellones y respecto a lo que queda de temporada, el técnico espera que los suyos ganen en “consistencia”, algo que no apreció en la derrota del pasado domingo ante el Leganés y que considera imprescindible para sumar más puntos. A este respecto, Ziganda citó a Mallorca y Sporting de Gijón como ejemplos de equipos “consistentes, que son los que suman”. “Son sólidos y compactos, capaces de mantener esa seguridad defensiva y, unas veces por el acierto de un jugador o con cualquier estrategia, siempre están vivos en los partidos, algo que te da confianza”, afirmó el preparador oviedista, para quien “nosotros no estamos siendo capaces de eso, por unas cosas o por otras”.

“Hemos tenidos problemas de estrategia que solucionamos. Ahora encajamos de disparos desde fuera, no sé si por suerte o por mala suerte, pero no es cuestión de lamentarse. Se trata de hacer las cosas mejor. No te puedes esconder en la suerte. Si esto te pasa es por algo. Solo queda trabajar y apretar los puños”, añadió el Cuco, para quien “el equilibrio son los puntos”.

Esta reflexión de Ziganda guarda relación directa con el partido del Leganés, del que no está en absoluto satisfecho. “No fue nuestra mejor versión. No estuvimos nada bien. Ellos fueron superiores y nos ganaron en muchísimos aspectos que no tienen que ver con el juego. No estuvimos finos con la pelota para nada, pero luego en disputas y a la hora de encajar los goles tampoco estuvimos todo lo fuertes que debemos o tenemos que ser para competir un partido de ese nivel”, apuntó el técnico, que espera un Oviedo muy diferente ante el líder, para tratar de sacar un resultado positivo en Palma. “Lo hemos hablado y trabajado, como siempre. El domingo no fue nuestro mejor día y hay que pasar página, pero no dejar caer en saco roto lo que pasó para afrontar el partido del Mallorca con otra moral y otra confianza”, detalló el técnico.

Realizada la autocrítica respecto a un encuentro en el que el Leganés fue superior a los azules en juego e intensidad, Ziganda confía en una reacción positiva de sus pupilos. “El equipo está bien, ha entrenado y está recuperado de la decepción del domingo, del partido que hicimos”, afirmo el técnico, que ve a la plantilla “con ganas de darle la vuelta, sabiendo que enfrente tenemos a uno de los gallitos de Segunda, un equipo que está haciendo una temporada tremenda a todos los niveles”. “Afrontamos el partido de Mallorca con muchísima competencia, porque tenemos a todos sanos y están entrenado muy bien y con muchísima actitud”, añadió Ziganda, que no ahorró elogios para los de Luis García Plaza, a los que considera el equipo más completo de la Segunda División.

“Ahí están sus números, que no son casualidad. Encajan poco y conceden muy pocas ocasiones. Además, también tienen tantos puntos porque disponen de muchos jugadores con posibilidades de hacer gol”, indicó el preparador azul, convencido de que el Mallorca “está siendo el equipo más completo y más regular de la categoría con creces”. Sin embargo, el navarro no tira la toalla y anuncia batalla para Son Moix: “Nosotros también vamos a tener opciones, como las tuvimos aquí, en el partido del Tartiere”.

“En la ida, con un cero a dos en contra, le dimos la vuelta, les pusimos en aprietos y les hicimos dos goles de estrategia. Al final, también dispusimos de ocasiones a base de empuje y de centrar. Fuimos capaces de hacerles daño”, afirmó el Cuco sobre el partido que le espera mañana al Oviedo.

Lo que no desveló el técnico en su habitual comparecencia telemática de cada semana es si va a introducir cambios en el once tras el mal encuentro de los suyos ante el Leganés y a la vista de que enfrente estará un equipo que marcha líder y que ya ha llegado a los sesenta puntos. “Iremos viendo y, al final, decidiremos qué equipo sale. Tenemos la baja de Christian y jugarán Alejandro (Arribas) o Carlos (Hernández). Los dos están a pleno rendimiento. El resto, desde el momento en que están en perfectas condiciones, todos tienen posibilidades de jugar”, detalló el técnico.

Interpelado por el caso concreto del doble pivote, y por las posibilidades de que Javi Mier salga de inicio por un Edgar que no atraviesa su mejor momento, el Cuco reconoció que “puede jugar Javi o Jimmy, que está entrando menos pero que cuando ha estado lo ha hecho bien y siempre entrena bien”. Sin embargo, el técnico matizó a continuación que esa buena opinión sobre ambos canteranos no afecta a la pareja que ha venido siendo titular en esa importante demarcación: “No tengo dudas sobre Tejera y Edgar. Los últimos cuatro partidos le habían dado una consistencia muy importante al equipo, que el otro día no fuimos capaces de lograr. Sin embargo, no fue cosa de ellos, fue una cosa generalizada, que empezó de atrás adelante o de adelante atrás, como lo queramos ver”. “Se trata de cuatro jugadores que me dan confianza. Normalmente jugamos con dos, a veces con tres… Ya iremos viendo”, zanjó el navarro.

Ziganda tampoco quiso mostrar sus cartas respecto a un hipotético cambio de sistema en Baleares. “Tenemos a todos los futbolistas disponibles, menos a Christian Fernández sancionado, y están entrenado con muy buena actitud y buenos ritmos, así que cualquiera puede jugar. Pronto tenemos una semana de tres partidos y los vamos a necesitar a todos”, indicó Ziganda. “Ya veremos qué decisión adoptamos, pero repito que todos los que están en condiciones pueden jugar”, detalló el míster azul, que alabó el trabajo de la plantilla. “En el momento en que hay una baja entra otro. Hay prácticamente dos futbolistas por puesto y todos están a nada de jugar. No tenemos decidido el once. Estamos viendo posibilidades, sabiendo el rival que nos espera y tratando de darle una vuelta al mejor equipo posible”, añadió el Cuco sobre la alineación y la estrategia ante el Mallorca.

“Nos queda mucho trabajo por delante. El primero en Mallorca. Luego, la Ponferradina. Y luego, el Alcorcón. No nos podemos lamentar de si nos faltan cosas o no. Lo que hay que hacer es trabajar día a día, semana a semana y pensar en el siguiente partido. Nadie se puede despistar en ningún aspecto, ni para ni bien ni para mal. Quedan muchos puntos que hay que pelear, porque nadie se puede despistar en ningún sentido”, añadió el preparador navarro, que también fue interpelado por el impacto que puede dejar en el rendimiento del equipo el hecho de que muchos jugadores no tengan contrato asegurado para la temporada que viene. “Esto es fútbol y no seremos el único equipo que esté así. Hay que convivir con ello, pero son gente maja, que siente el club, como lo están demostrando a diario y como les vemos en el terreno de juego”, apuntó el técnico, para quien se trata de “situaciones particulares que, quieras o no, siempre desgastan a nivel mental porque no están pensando solo en el terreno de juego”. Sin embargo, garantizó que no tiene “la menor duda” sobre los jugadores. “Es humano y normal que piensen en el futuro y en qué puede pasar el mes siguiente o dentro de tres, pero son personas centradas, transmiten que están en el equipo y confiamos en ellos porque su comportamiento es ejemplar”, concluyó.