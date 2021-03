“El Oviedo es rápido, aprieta y presiona; el partido será duro”

“Ante todo, muy competitivo”. Así define Luis García Plaza, entrenador del Mallorca, a un Oviedo del que no se fía pese a la gran diferencia que separa a ambos equipos en la tabla. “Preveo un partido duro, que nos va a costar sacar adelante, pero tengo mucha confianza en los míos”, añadió el preparador bermellón sobre el encuentro que enfrenta esta tarde al líder de la categoría con los de Ziganda, decimoterceros en la clasificación y necesitados de puntos para mantener el colchón de seguridad con los puestos de descenso.

Plaza recordó lo sucedido en el choque de la primera vuelta, cuando los azules lograron remontar un cero a dos en contra y estuvieron cerca de llevarse el partido en los instantes finales.

“El Real Oviedo es un equipo muy competitivo, que aprieta y presiona muy bien, que hace transiciones muy rápidas y que además tiene muy buen balón parado. Allí nos metieron dos goles de esa manera. Espero un partido duro, pero repito que tengo plena confianza en los míos”, subrayó el preparador madrileño, quien, a la hora de destacar individualidades en el rival, citó a Sangalli, Nahuel y Blanco Leschuk como las principales amenazas para los suyos. Sobre las ausencias de Amath y De Galarreta, Plaza aseguró que su equipo “afronta un momento de la temporada en el que todos los futbolistas van a ser importantes”. “En breve, vamos a disputar tres partidos en seis días y tenemos jugadores con lesiones, con la selección o cargados de tarjetas. Además, somos el único equipo de la categoría que va a jugar tres partidos en seis días. Los vamos a necesitar a todos y no hay ningún tipo de excusas”, añadió.

Interpelado por el desenlace final de la competición en los puestos de cabeza, Plaza señaló que, a su juicio, “ningún equipo llegará destacado. Nos lo vamos a jugar todo en los cuatro o cinco últimos partidos. Ojalá me equivoque y lleguemos con una ventaja importante de puntos, pero creo que va a estar todo muy igualado”.

Sobre la ausencia en las últimas alineaciones titulares de Lago Junior, un jugador que estuvo a punto de fichar por el Real Oviedo, el técnico bermellón apuntó que el costamarfileño “jugó bastante al principio de temporada, luego entró en las rotaciones y ahora le pasa como a otros compañeros, que no es fácil entrar en el equipo, no hay sitio para todos y tiene que esperar”. “Entiendo a todos los que no están entrando y recuerdo como al principio se me preguntaba por qué no jugaba Antonio y yo decía que era porque jugaba Lago, y ahora se me pregunta por qué no juega Lago y es porque juega Antonio”, concluyó el preparador mallorquinista.

Un técnico en la órbita azul

Luis García Plaza ha sonado en más de una ocasión como posible inquilino del banquillo del Oviedo. El técnico que marcha líder con el Mallorca fue una de las principales alternativas que barajó Michu como secretario técnico para relevar a Anquela en la última etapa del preparador jienense en el Tartiere. Al final, la posible incorporación de Plaza se frustró, los azules apostaron por Sergio Egea y tuvo que ser Ziganda el que, ya in extremis, evitara el descenso la pasada campaña.