La reconquista de Palma: los azules no vencen allí desde 1975

El Oviedo quiere reconquistar Palma esta tarde. Carrete e Iriarte fueron los goleadores del único partido que ganaron los azules al Mallorca en los 25 enfrentamientos que llevan disputados hasta la fecha en la isla. De aquel choque de la campaña 1974-75, en el que los azules, que acabarían subiendo a Primera División de la mano de Vicente Miera, se impusieron por uno a dos, se acaban de cumplir 46 años. Ni antes ni después pudieron los carbayones cantar victoria en una plaza en la que, no obstante, sí que han celebrado dos ascensos: el de 1988 a Primera y el de 2009 a Segunda B, en este último caso en competencia con un filial mallorquín en el que estaba Tejera.

En el cómputo general de los primeros equipos, sumando los encuentros de Liga, Copa y promoción, el Oviedo ha perdido dieciséis partidos en la isla, logró empatar ocho y únicamente ganó el ya citado de marzo de 1975, con Tensi liderando la defensa. Si se atiende a las estadísticas goleadoras, el Mallorca ha endosado 41 goles a los azules en esos 25 partidos disputados en Palma, por tan solo doce de los de la capital del Principado. El marcador más contundente fue el 4-2 de la última jornada de la campaña 2000-01. Aquella derrota significó el adiós de los azules a la Primera División, categoría a la que no han logrado regresar desde entonces.

Bajas en los locales

Con estos antecedentes, los de Ziganda viajan a Baleares para afrontar un reto que no parece sencillo, habida cuenta de que el Mallorca es el actual líder de la categoría, con sesenta puntos y un colchón de cinco sobre el Espanyol, que es tercero. Sin embargo, el Oviedo va a por todas y la baja de última hora de Amath, máximo anotador de los bermellones en lo que va de curso, con ocho tantos, y el hecho de que el centrocampista Ruiz de Galarreta no vaya a llegar a tiempo para el encuentro favorecen a los azules, al menos a priori.

Amath, que llegó este año a la disciplina del Mallorca procedente del Getafe, es un futbolista clave en la estrategia ofensiva del equipo que dirige Luis García Plaza. Según detalló ayer mismo el técnico mallorquinista, el senegalés sufrió una lesión muscular en los instantes finales del choque del pasado domingo en El Molinón, saldado con la primera derrota del líder fuera de su feudo. Pese a que el delantero no se entrenó durante toda la semana, su baja no se conoció hasta mediodía de ayer y encendió las alarmas en la isla. Según las primeras estimaciones, no estará en condiciones de reaparecer hasta dentro de tres o cuatro semanas y se perderá varios partidos importantes para los bermellones.

Finalmente, tampoco estará contra el Oviedo Ruiz de Galarreta, otra de las piezas claves de este Mallorca. El cerebro bermellón se ha reincorporado a los entrenamientos tras una lesión, pero los servicios médicos del club han recomendado que espere al menos una semana para volver a los terrenos de juego.

Las bajas de estos jugadores son muy importantes, pero el Mallorca, uno de los equipos con mayor tope salarial de la categoría, dispone de fondo de armario suficiente para ser un rival temible y prolongar un año más la ya larguísima racha negativa de los azules en Palma, que en pocos lugares de España tienen un balance más desfavorable. Así, entre los jugadores que no están contando para García Plaza en los últimos partidos figura Lago Junior, un futbolista que estuvo a un paso de fichar por el Real Oviedo en el verano de 2017, después de que el Mallorca descendió a Segunda B. “Me quería ir al Oviedo porque tenía una oferta increíble. Al final hablé con el presidente y el míster, llegamos a un acuerdo y me quedé”, rememoró el delantero costamarfileño, autor del primer gol del Mallorca en el Tartiere en el choque de la primera vuelta. Aquel partido finalizó con empate a dos en el marcador y volvió a poner de manifiesto que los bermellones tampoco son un rival sencillo en Oviedo. Lo han hecho en 25 ocasiones y han obtenido seis victorias y diez empates.

Dice el refrán que las estadísticas están para romperlas y eso es lo que buscará el Oviedo esta tarde: una victoria que ponga fin a casi medio siglo de sequía.