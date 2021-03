El Vetusta se conjura para ganar al Burgos de Berjón

El Vetusta se juega mañana ante el Burgos evitar la fase de descenso, una pérdida de categoría que, de producirse, supondría un duro revés para la cantera de un club azul que también tiene a su primer equipo juvenil en problemas para firmar la permanencia en División de Honor. En vísperas del trascendental choque contra los castellanos, Andoni Ugarte, zaguero del filial, reconoce que en la plantilla “no se contaba con llegar hasta el último partido jugándose mucho”. Sin embargo, y aunque el Vetusta no depende ya de sí mismo para asegurarse la permanencia, el central vasco está convencido de que “si ganamos, tendremos bastantes opciones de meternos en el grupo de la mitad y de no pelear por no bajar”. “Confiamos en nuestro trabajo y en que los otros resultados que necesitamos nos sean beneficiosos”, añadió el futbolista del filial azul.

Aunque está conjurada para ganar, la plantilla del filial es consciente de que el Burgos no va a venir a El Requexón de paseo, dadas las características de la competición. “Ellos tienen muchas opciones de subir y seguro que van a entrar en el partido con la intención de ganarnos”, indicó Ugarte. Sobre Berjón, el exjugador del Oviedo que es una de las principales amenazas burgalesas, el central indicó que “siempre ha demostrado lo gran jugador que es”. “Aparte de Saúl, ellos tienen otros futbolistas que han estado aquí y que son muy buenos. El Burgos es un gran equipo hecho para conseguir grandes objetivos”, subrayó el defensa, que ve al equipo azul recuperado tras la última derrota en Valladolid, donde los de Emilio Cañedo se hicieron acreedores a un mejor resultado.

Tras su victoria ante el Lealtad, con gol de Claudio Medina, los castellanos se proclamaron campeones del subgrupo de Segunda B. De esta forma, llegan a esta última jornada –que se disputa en horario unificado– con la intención de seguir sumando puntos de cara a la siguiente fase. En el partido de ida, disputado en El Plantío, los discípulos de Julián Calero, segundo de Hierro en el Oviedo, fueron claramente superiores y se impusieron por cuatro a cero.