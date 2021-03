El análisis del partido del Oviedo: Los azules recuperan la consistencia, pero no les da para ganar

La decepción

Blanco Leschuk recuperó ayer la titularidad perdida y demostró con su pobre bagaje que si Ziganda le había relegado al banquillo en los tres últimos choques no fue por capricho, aunque también es cierto que los sustitutos no rayaron, ni de lejos, a gran altura. Del argentino se esperaba un mayor rendimiento y es un futbolista al que, por caché, debe exigírsele bastante más que lo demostrado ante los bermellones. El Tiburón pasó completamente desapercibido y acabó cambiado sin haber dispuesto ni de una sola oportunidad ante la meta de Reina. Mallorca constituyó una prueba más de que el Oviedo tiene una delantera sin pólvora. Y así es bastante más complicado, sobre todo cuando los volantes ofensivos –ayer, Borja Sánchez– no tienen tampoco su mejor día de cara a gol.

Dos puntos, botín ante los tres gallitos

Se acabaron “los Alpes” del calendario. El Oviedo ha jugado de manera consecutiva contra Espanyol, Leganés y Mallorca, los teóricos gallitos de la categoría junto al Almería, y ha obtenido un botín de dos puntos sobre nueve posibles, merced al empate de ayer y al cosechado en el RCDE Stadium. Los de Ziganda compitieron bien contra pericos y bermellones, a los que incluso pudieron ganar a domicilio, si bien es cierto que el partido de Barcelona estuvo marcado por la expulsión de un rival en el primer periodo. El equipo dio la de arena el pasado domingo ante el Leganés, algo que no sentó nada bien al Cuco, que reclamó una reacción a los suyos en cuanto a intensidad y solidez. La “zigandina” dio resultado y ayer el Oviedo tuteó al líder. Tras los “cocos” de Segunda, llegan ahora partidos contra rivales de la misma liga que los azules.

Femenías brilla en casa

El de ayer no fue un partido más para el balear Femenías, que jugó en casa. El portero, natural de la localidad mallorquina de Manacor, cuajó un encuentro más que notable en su tierra, con tres paradas de mérito y transmitiendo sensación de seguridad en todo momento. Tras haberse reabierto el debate sobre la titularidad en la meta azul, ante un Brazao al que el propio Ziganda le aprecia una trayectoria claramente ascendente, Femenías firmó una actuación solvente y que, sin duda, debe reforzarle de cara al tramo final de la temporada.

La brega de la medular

Edgar González, que ha bajado el rendimiento desde que pasó el coronavirus, no tuvo su mejor día el pasado domingo ante el Leganés y acabó siendo sustituido por Ziganda para dar entrada a Javi Mier. Pese a ello, el técnico decidió mantener la confianza en él para Mallorca y al joven centrocampista catalán se le vio bastante más entonado a la hora de dar equilibrio al equipo en la fase defensiva. Edgar no brilló, pero su trabajo resultó esencial para que el líder dispusiera de muy pocas ocasiones de gol. Lo mismo se puede decir de Tejera. El capitán tampoco lució especialmente ante su exequipo y apenas produjo fútbol atacante, pero se fajó como el que más en la medular. Por cierto, también cumplió Alejandro Arribas en su vuelta al equipo hasta que se tuvo que marchar lesionado. No está teniendo suerte el madrileño.