La crónica del Real Oviedo ante el líder: Defensa, orden y punto de orgullo

Con defensa y orden, el Oviedo sacó un punto de orgullo en Mallorca. Lo hizo realizando un partido muy serio, sobre todo en defensa, dejando atrás la mala imagen que había mostrado hace una semana. Si ante el Leganés el Oviedo se lo puso muy fácil a los madrileños, ayer, ante el líder, fue todo lo contrario. Los azules fueron sólidos atrás, concedieron muy poco en defensa y además tuvieron ocasiones en la segunda mitad, dos de Borja y una de Grippo, a falta de dos minutos para el final del partido, para haber conseguido los tres puntos.

Sin embargo, lo mejor fue el cambio de cara de un equipo en apenas una semana. Ayer, el Oviedo volvió dejar la sensación de ser un conjunto trabajado, con mucho orden y buena defensa ante un líder que, salvo el tramo inicial de los dos períodos, nunca estuvo cómodo en el campo. El Oviedo le anuló con solvencia y no le dejó maniobrar en los metros finales, a pesar de tener casi toda la posesión del balón.

El punto permite a los azules seguir sumando y acercarse un poco más al objetivo de asegurar la permanencia. Además, le sirve para prolongar su buena línea de resultados fuera de casa, con solo dos derrotas en los últimos once partidos. Los oviedistas son el equipo que más empates consigue a domicilio, lleva ocho y además el de ayer de prestigio ante el líder.

El entrenador del Oviedo, José Ángel Ziganda, introdujo tres cambios en el once inicial con respecto al equipo que perdió ante el Leganés. Arribas, Lucas y Blanco Leschuk fueron las novedades de los oviedistas, en lugar de Christian Fernández, Mossa y Rodri. El Mallorca entró con una velocidad más que el Oviedo en el partido, pero le duró muy poco, apenas diez minutos, en los que los locales crearon su única ocasión clara de peligro en la primera mitad. Fue en el minuto 5, en un centro desde la derecha de Sastre que cabeceó Mollejo y desvió con acierto Femenías.

Poco a poco, el Oviedo se rehizo. Comenzó a jugar con criterio el balón, superando siempre la alta presión del Mallorca, aunque le falto más presencia ofensiva para crear claras ocasiones ante la portería de Reina. No obstante, el Oviedo estuvo muy cómodo en el campo, no pasó por situaciones de apuro, y las únicas opciones de los baleares llegaban siempre por la banda derecha, con los centros de Sastre, pero los azules los defendieron bien y no dieron ninguna opción de remate a un Mallorca que tuvo muchos problemas con el balón en esta primera parte. No tuvo claridad ofensiva por la buena presión de los oviedistas y el juego se mantuvo igualado.

El Oviedo tuvo descaro cuando tenía el balón. Lo intentó, pero tampoco fue capaz de crear claras oportunidades. Prueba de ello es que un disparo alto de Tejera, tras una falta sacada por Nahuel, fue su mejor opción. Con un Oviedo con un buen orden y cómodo en defensa finalizó una primera mitad en la que el Mallorca estuvo muy atascado, pero más por méritos de los azules que por errores propios. En la segunda parte, el Mallorca dio un paso adelante. Arriesgó más y tuvo más el balón, pero el Oviedo no bajó su intensidad y el orden defensivo.

Salvo un centro de Sánchez, que salvó bien Femenías, sacando una buena mano, los azules apenas pasaron por situaciones de peligro y además las mejores opciones ofensivas fueron suyas. Dos remates de Borja Sánchez consecutivos, uno de ellos de cabeza, se encontraron con una buena respuesta de Reina y a falta de dos minutos para el final, un remate de cabeza de Grippo, tras un centro de Obeng desde la derecha, fue sacada sobre la misma línea por Salva Sevilla, cuando reina ya estaba batido.

En definitiva, un Oviedo que compitió muy bien, con un buen orden defensivo, sacó un punto de prestigio en el campo de un líder al que los azules nunca le dieron opciones claras salvo en el tramo inicial de los períodos. Además, el punto tiene un doble valor, por ser ante el líder y por haber conseguido reaccionar y borrar la mala imagen que dejó el equipo azul hace apenas una semana ante el Leganés.