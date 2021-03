Videoconferencia con Irureta: todos los recuerdos del Oviedo de los noventa

Viti se lo piensa, duda unos segundos, y casi sin querer da en el clavo. Es el exjugador más veterano de los cinco que acuden a la cita oviedista y parece tenerlo muy claro. “¿El secreto de aquellos años? Podemos hacer mucha literatura y ha pasado mucho tiempo, pero hay una certeza absoluta. En aquellos grandes equipos que formamos todos los jugadores sabíamos nuestras cualidades y nuestras limitaciones”. El exmeta del Oviedo lo explica con un ejemplo sobre el papel: “Jerkan o Goriarrán no se ponían a driblar ni a sacar el balón jugado desde atrás, ni Carlos a defender. Jabo (Irureta) nos decía que si no hacíamos las cosas bien y con orden no éramos más que un ‘equipín’. La clave era la mentalidad del grupo”.

Y así, con mentalidad, con tesón, con trabajo y con “mucha paciencia” se logró codear el Oviedo con la élite de Primera División por última vez en sus ya casi 95 años de historia. De aquello se cumplen ahora tres décadas: principios de los noventa y siempre a la sombra del inexpugnable viejo Tartiere. Era otro fútbol: el de los canteranos que tiraban la puerta abajo del vestuario del primer equipo y los fichajes de postín tras viajes surrealistas. El Oviedo de los goles de Carlos y las paradas de Viti. El Oviedo de la UEFA con aquella inolvidable eliminatoria contra el Génova y el Oviedo que ganaba al Madrid y al Barcelona de Cruyff. El de los apasionantes derbis en Primera División que eran la envidia nacional. El último Oviedo memorable, en fin, que sacó de Segunda Vicente Miera, colocó entre los grandes Javier Irureta y que luego heredaron los Antic, Brzic, Lillo, Novo, Tabárez, Fernando Vázquez o Luis Aragonés.

Ese Oviedo se hizo grande en el barrio de Buenavista. Donde hoy no hay estadio, sino un gigante esqueleto gris levantado para ser el Palacio de Congresos y el centro comercial que lo sustituyó. Para muchos, ese cambio fue la antesala de la grave caída a las catacumbas del fútbol.

Cinco representantes de aquella generación de jugadores del Oviedo –Viti (1978-1994), Carlos (1987-1988; 1989-1996), Jerkan (1990-1996), Armando (1991-1996) y Paco (1984-1993) – se reúnen con LA NUEVA ESPAÑA de testigo para reflexionar y hacer balance de una etapa añorada en la actualidad. Los cinco, con matices, confían en que se vuelva a repetir una “hazaña” que no solo fue azul, ya que la Asturias futbolera era vanguardia también con el Sporting y con el Avilés. Los cinco retroceden hacia atrás en la máquina del tiempo, pero se quedan en silencio y atienden como si fuese una charla en el vestuario cuando Javier Irureta toma la palabra a distancia. Porque “Jabo” está en Bilbao, pero no se quiere perder la gran cumbre.

La receta. “Hablamos mucho del Génova, pero pocas veces se habla de que solo tres días después de perder en el partido de vuelta en Liga ganamos al Dream Team en el Camp Nou. Recuperarse así de esa derrota habla a las claras de las fortalezas de aquel equipo. Aparte del fútbol, se llevaban todos como hermanos, y desde atrás construimos un bloque muy sólido. Para meterle un gol al Oviedo había que currárselo. Teníamos carácter”, recuerda Irureta. “Cada uno hacía su trabajo. En mi etapa quizá no había grandes figuras, porque en los años posteriores el Oviedo realizó fichajes de época. Arriba teníamos a Carlos en un momento formidable, que era sin duda uno de los mejores delanteros españoles de la Liga”. Irureta estuvo tres temporadas y media en el Oviedo. “Solo tengo palabras de agradecimiento. Mis mejores recuerdos como entrenador son en Asturias y en Galicia. Metimos al Oviedo en la UEFA y luego también al Celta. Fueron historias parecidas. Por aquel entonces no era sencillo que un equipo como el Oviedo, con un presupuesto menor a otros conjuntos, se quedase en Primera y lograse estar entre los mejores. Creo que después de varios años se empezó a valora más todo eso”.

Solo faltó un título

Si a algunos de los protagonistas de aquel gran Oviedo se les pide un “pero”, la respuesta es unánime. Faltó un gran título. Y eso que el Oviedo es el único equipo asturiano con un trofeo en su palmarés: la Copa de la Liga “Fueron unos años gloriosos, inolvidables, pero viéndolo con el tiempo creo que incluso pudimos haber conseguido algo más y quedar más arriba en la clasificación. Era muy complicado porque había muchísimo nivel, pero es cierto que igual nos faltó un ‘titulín’”, analiza Armando, que irrumpió en el Oviedo desde la cantera en la temporada que se jugó la UEFA (1991-1992). Irureta le da la razón al que fue su pupilo. “Se podría haber hecho todavía más, y en el año posterior a jugar la UEFA bajamos un poco el nivel, pero ahí está la historia”. Jerkan duda. “Puede ser... (que al Oviedo le quedara la espina de levantar un título), pero hay datos que hablan por sí solos: estuvimos 18 meses sin perder un partido en casa. ¡18 meses! Pocos equipos de la época pueden decir eso”.

Lo mejor, el ambiente en la ciudad y la unión del equipo

“Quizá no éramos los mejores técnicamente, pero sí los más unidos en torno a un objetivo. El ambiente de amistad que teníamos en el vestuario nos hizo llevar al equipo a buen puerto”, explica Carlos, goleador azul de aquellos años. “El ambiente que se vivía era tremendo y la exigencia era máxima porque el equipo había pasado muchos años seguidos en Segunda División. Había presión, pero a mí me encantaba. Me gustaba sentirme protagonista y ser importante para desarrollar mejor mi fútbol”. Paco sufrió con el Oviedo en Segunda. “Por eso el ambiente en Primera fue tan bonito. La gente estaba emocionada porque nunca se había vivido algo así en los últimos años. Nosotros no nos parábamos a pensar que era algo histórico, simplemente tirábamos hacia adelante y seguíamos haciendo nuestro trabajo”.

Las mejores anécdotas: desde las broncas de Irureta en el autobús a los viajes de “ida y vuelta” de Jerkan.

Los exjugadores recuerdan a Irureta como un entrenador maniático. Sobre todo en aquellos viajes eternos en autobús. “Menudo mosqueos se pillaba si nos tocaba viajar el sábado por la mañana. Le gustaba ver los partidos de por la tarde tranquilamente en el hotel y a nosotros nos gustaba merendar tranquilamente y parar a descansar. Se pillaba unos cabreos tremendos”, recuerda Armando. Si se le pregunta una anécdota Irureta saca a relucir el fichaje de Jerkan. “Fuimos a buscarle Enrique Casas (secretario técnico) y yo a Croacia. Se jugaba la final de la Copa de Yugoslavia y le pudimos convencer. Él tenía alguna duda de venir, pero gracias a mí se pudo casar con una asturiana”, rememora Irureta. “Así fue”, confirma Jerkan. “Jugamos esa final contra la Estrella Roja, yo estaba en el Hajduk Split. El Oviedo ya me había intentado fichar un año antes, pero no me habían dejado marchar. Me convencieron porque el club era muy estable. Recuerdo que Eugenio Prieto estaba muy pendiente de todo. Si estabas triste, te llevaba a comer. Si venía algún familiar a visitarte, organizaba el fin de semana”, recuerda Jerkan, que era uno de los más queridos en aquel vestuario. También el objeto de más chascarillos. “Mira que era alto y fuerte: pues no remataba una de cabeza. Sus viajes al área contraria eran de ida y vuelta”, rememora Irureta. También recuerda bien el entrenador como Carlos se solía perder los entrenamientos de principio de semana. “Siempre tenía molestias...”. Carlos se defiende. “Pero el jueves aparecía, metía un par de goles entrenando y luego respondía en el campo”.

El futuro

Vivieron tiempos mejores y esperan volver a verlos. ¿Podrá recuperar el Oviedo los tiempos de bonanza en Primera? Los cinco exjugadores, y también Irureta, coinciden: sí. El más dudoso es Viti. “Estamos en buenas manos y depende de los jefes. Se tienen que involucrar, porque si seguimos como estos años, sin pena ni gloria, está complicado”. Paco es optimista. “Claro que puede volver a pasar. A poco que se mejore un poco y la cantera responde, volverán los buenos tiempos. Una reflexión que comparten Carlos, Armando y Jerkan. “Lo mejor siempre está por llegar”, afirman. Irureta, que sigue el Oviedo a distancia todos los fines de semana, es el más positivo. “Los vi contra el Mallorca y estuvieron muy bien, defendiendo así de bien y con un poco de paciencia, todo se puede conseguir. Como en nuestra época: tiempo al tiempo…”.

“Lo que aguantó Irureta...”

La llamada tiene que repetirse tres veces por la falta de cobertura. El hijo de Irureta hace la producción desde Bilbao. El exentrenador azul hace por fin acto de presencia. Los exjugadores se llevan una grata sorpresa. “¡Míster! ¿Cómo te va!”. Irureta responde risueño. “Cómo me alegra veros, estáis muy jóvenes y os veo genial. Pasamos grandes momentos y fue todo gracias a vosotros. Nosotros (el cuerpo técnico) solo lo intentamos poner lo más fácil posible”. Carlos se deshace en elogios. “Hiciste un trabajo sensacional míster y nos sacaste lo mejor que teníamos. Incluso a mí, que era un poco vago...”, le dice el delantero con ironía. Los exjugadores recuerdan con el paso de los años las fuertes críticas que recibió Irureta en su etapa como entrenador. “La afición del Oviedo es fiel y exigente, pero aprieta. Él (Irureta)lo puede decir bien”, opina Paco. “Aguantó muchísimo, y nunca tuvo una mala cara. Irureta fue un “paisano” de diez”, cuenta Armando. “Sabía llevar bien el grupo sin ser ningún tirano. El Oviedo le debe mucho”. Una reflexión que comparte Jerkan, que lanza una pregunta irónica. “Míster, di la verdad. ¿Cuántas veces entrenaba Carlos por semana?”.