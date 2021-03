El Oviedo se entrenó esta mañana en El Requexón para preparar el partido ante la Ponferradina del sábado en el Tartiere (18.15 horas) y el Cuco Ziganda analizó la actualidad del equipo antes de la sesión. El navarro confirmó que tiene a toda la plantilla disponible y que Arribas no tiene ninguna lesión.

¿Cómo está el equipo?

“El equipo está bien, hemos entrenado muy bien estos últimos dos días. El estado físico es bueno y tienen buena actitud y buen ánimo. Arribas está bien, ha podido entrenar. El partido ante el Mallorca se le hizo largo, pero fue más fatiga muscular que otra cosa”.

Valoración de los últimos partidos

“Las sensaciones son importantes. Puedes perder como el día del Leganés, que nos dejó mal sabor de boca. Los empates ante Espanyol y Mallorca fueron diferentes. Nos hubiese gustado tener más puntos, pero al menos dejamos la sensación de equipo fuerte y de equipo que quiere”.

“Nos faltan puntos como local y no estamos teniendo consistencia y regularidad. En Segunda los resultados son ajustados. Si hiciésemos un balance hasta ahora, los resultados no están siendo como nos gustaría, sobre todo de local. Nos está costando llevar la iniciativa y tener más confianza en el grupo y sacar los partidos adelante".

Partido ante la Ponferradina

“No sé quien es favorito, porque la Ponfe va delante nuestro. Cada partido es muy igualado y deciden pequeños detalles. Va a ser muy difícil porque todo el mundo tiene claro el objetivo de los cincuenta puntos y los persigue a fuego. Nos tenemos que centrar en hacer las cosas bien, será una pelea dura y exigente”.

La defensa

“Tengo una idea, pero quiero ver como sucede la semana. Igual se puede cambiar algún pequeño detalle. Son dudas positivas. Nos dan confianza los cuatro centrales y la competencia es dura, pero sana. No son nuevos en el fútbol y saben de que va esto. Pelean por su puesto de manera muy competitiva”.

“Veremos. El otro día el bloque estuvo bien en líneas generales. Tenemos posibilidades para cambiar y decidiremos al final”.

Objetivo del equipo

“Tenemos que ir poco a poco. El primer objetivo es hacer 50 puntos y a partir de ahí ser racionales. Se puede hablar mucho, pero hay que hacerlo en el campo. El primer gran objetivo es la Ponferradina”.

“Iremos viendo. Las posiciones se van aclarando según pasan las fechas y los objetivos se hacen más realistas. El primer objetivo es llegar a cincuenta puntos y a partir de ahí veremos cuando y como los conseguimos. Sabemos las sorpresas, tanto positivas como negativas, que se dan todos los años”.

Suplencias de Borja Valle

“La explicación de Borja Valle es porque juegan ahí Borja o Nahuel. Normalmente es el primer recambio en la fase ofensiva y cuando sale siempre deja detalles. En esos momentos están entrando Borja Sánchez y Nahuel. Estoy contento por sus minutos".

Borja Sánchez, el más sustituido

“Normalmente los delanteros son los sustituidos y yo no soy ninguna excepción. Normalmente buscamos refuerzo y alguien tiene que salir. De la gente de arriba, tanto Marco como Nahuel son otro tipo de jugador. Borja tiene más papeletas para ser cambiado porque buscas refuerzo. No hay nada especial, es un jugador muy explosivo, necesita estar fresco, no se dosifica nada y eso también contribuye a que busquemos otra energía al final de los partidos”.

Rotaciones

“Todos los jugadores pueden ser titulares, pero cuando hacemos el equipo tratamos de poner a los que consideramos que deben jugar. Aquí regalos no hay para nadie. Uno trata de ser lo más objetivo posible y lo más consecuente con lo que ve. Se trata de hacer el mejor equipo posible. A partir de ahí, todo es un mundo y todos pueden ser titulares. Tenemos veinte jugadores de campo y están a un puesto de jugar. No tendría ningún problema. Seguro que habrá rotaciones, jugamos sábado y martes en tres días”.