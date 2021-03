“Será un partido complicado, como todos ante el Oviedo”

A sus 38 años de edad, Yuri de Souza sigue siendo la gran referencia atacante de una sorprendente Ponferradina que visita este sábado el Carlos Tartiere inmersa en la lucha por acceder al play-off de ascenso. El delantero brasileño, que anotó el gol del triunfo de los bercianos en el choque de la primera vuelta, lleva ocho tantos en lo que va de competición liguera y es uno de los arietes más peligrosos de la categoría.

–¿Cómo afrontan el partido del sábado en el Tartiere?

–Sabemos que va a ser complicado y difícil, como todos los que jugamos ante el Oviedo, que es un rival duro. Sin embargo, estamos preparados y vamos con la idea de sacar algo en el Tartiere, aunque el Oviedo sea un equipo que siempre pone las cosas difíciles.

–Llegan en un buen momento, luchando por el play-off de ascenso tras haber remontado y ganado a todo un Almería el pasado fin de semana...

–Es cierto que venimos de ganar un partido bastante complicado ante un muy buen rival. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es ir partido a partido y, desde ahí, ver hasta dónde llegamos.

–¿Qué supondría alcanzar el play-off a nivel personal y para el club?

–Sería un sueño jugar por el ascenso con la Ponferradina, aunque no podemos esconder que se trata de un objetivo muy complicado de lograr. No obstante, nosotros vamos a tratar de hacer bien nuestro trabajo para intentar llegar.

–La Ponferradina es un club modesto que se codea y hasta supera a otros con presupuestos mucho mayores. ¿Cuál se su secreto?

–Trabajo, humildad y mucha dedicación, además de buenos jugadores, que también los tenemos. Tenemos toda la ilusión del mundo por competir y por hacer las cosas bien. A partir de ahí, repito que vamos partido a partido, trabajando al máximo para llegar lo más alto que sea posible.

–¿Qué tal va la temporada a nivel individual?

–La verdad es que me siento muy bien, con mucha fuerza. Físicamente estoy muy bien y tengo toda la ilusión del mundo para afrontar la recta final de la competición a tope, porque el equipo tambié está atravesando un momento muy bueno.

–Tiene 38 años, pero se le ve en plena forma y sigue siendo uno de los arietes más temibles de Segunda División. ¿Cómo lo consigue?

–Siempre me he cuidado bastante, también al máximo en cuanto a alimentación y descanso. Aparte de eso, conservo la misma ilusión por jugar que un chaval de veinte años, algo que es fundamental . Es cierto que tengo esa edad, pero me encuentro muy bien y con muchas ganas.

–¿Seguirá en la Ponferradina cuando concluya la actual temporada?

–Termino contrato esta temporada y sí que me gustaría seguir aquí. El club lo sabe. Esta es mi casa, aquí me siento fenomenal, tanto en lo personal como en lo deportivo, y estoy en condiciones físicas para continuar.