El consejo azul sopla las velas: “Somos oviedistas hasta la médula"

Una tarta con doble chocolate a media tarde en la calle Gil de Jaz echó ayer el pistoletazo de salida al gran día del Oviedo, que hoy cumple 95 años de vida por todo lo alto. A la cita, organizada por LA NUEVA ESPAÑA, acudieron Manuel Paredes, vicepresidente en funciones del Oviedo, Fernando Corral, consejero, y César Martín, responsable de relaciones institucionales del club. Los tres soplaron las velas bajo la atenta mirada de curiosos y viandantes.

Paredes hizo balance personal de lo que significa el Oviedo. “Tanto para mí, como para mí familia, el Real Oviedo es como un todo, como una pasión. En mi casa somos oviedistas desde siempre. Yo iba con mi padre de pequeño al viejo Tartiere. Ahí empecé a disfrutar de los partidos y me entró la emoción del oviedismo. El Real Oviedo es importante para mí y mi familia, somos oviedistas hasta la médula. Disfrutamos de las victorias y nos entristecemos cuando las cosas no van tan bien. Siempre seremos del Real Oviedo, es algo importante para nosotros, y ahora más que estoy dentro del club”, dijo el presidente en funciones durante la baja de Vallina. “Jugué en las categorías inferiores y cuando me probaba la camiseta en casa, y me miraba al espejo era un orgullo”.

El mandatario azul, además del sonado ascenso a Segunda en Cádiz, hizo memoria para recordar otro momento imborrable: el último ascenso Primera División en 1988. “Ese día, en la vuelta, tenía una boda y en la cena estaba viendo el partido en el bar del hotel. La gente me llamaba para ir a cenar y tuve que ir a trancas y barrancas, aunque me iba levantando poco a poco a ver el partido. El camarero me iba diciendo cómo iban hasta que al final me dijo el resultado. Es un recuerdo impresionante. Por la noche la ciudad estaba alegre y todo el mundo en la calle. Oviedo estaba lleno, el bus entraba por Uría y se tiraba confeti. Fue algo espectacular. Aquel día disfrutamos muchísimo”, concluyo Paredes.

El club, por otra parte, continua con las iniciativas por el aniversario y ayer estrenó siete emotivos minidocumentales de 95 segundos. Se trata de siete caras a caras en el Tartiere en las que participaron varios miembros del club. El entrenador, Cuco Ziganda, se interesó por la historia personal de Beni Meleiro, aficionada. “Saca al Oviedo arriba”, le pidió al Cuco. Sangalli charló con Luis Álvarez, el socio número 1 del club, que conoció a Lángara. Paredes, por su parte, se sentó con el abonado número 3, Jesús Cabal, que además celebró su cumpleaños. “Me hice socio con solo 4 años”, recordó”. Laurina, jugadora del Oviedo Femenino, compartió confidencias con Jimmy, del primer equipo. Mientras que Bautista y Borja Valle recordaron los momentos de la temporada del ascenso en Cádiz. Carlos Muñoz aconsejó a Javi Cueto, del Vetusta, en su búsqueda del gol, y Carlos Tartiere, nieto del histórico presidente oviedista, estuvo de tertulia nostálgica con a José María Salazar, consejero delegado del Grupo Tartiere.

Puertas para las leyendas

El club anunció ayer que dos de las puertas del estadio Carlos Tartiere, la 5 y la 10, pasaran a llamarse Tensi y Herrerita, en honor a dos de los jugadores más importantes de la historia azul. Hoy tendrá lugar un acto en el Carlos Tartiere con motivo del aniversario y Bajo el título “Leyendas Oviedistas”, se inaugurarán las citadas puertas. La Asociación Fondo Norte 1926 y la Asociación de Peñas, junto con el club, han organizado todos los actos. A las 13.30 horas se inaugurará la puerta 5, que pasará a llamarse Tensi, y a las 13.40 la 10, que se llamará Herrerita. A las 14.00 horas tendrá lugar la plantación del árbol a cargo de Luis Antuña, jefe de Urgencias del HUCA.

Ziganda no regala nada

El entrenador del Oviedo, Cuco Ziganda, valoró ayer la actualidad deportiva del equipo azul y además confirmó que Arribas no tiene ningún tipo de lesión y podrá jugar mañana ante la Ponferradina. El Cuco habló sobre lo complicado que es ser titular en el Oviedo. “Todos los jugadores pueden ser titulares, pero cuando hacemos el equipo tratamos de poner a los que consideramos que deben jugar. Aquí regalos no hay para nadie”, advirtió el entrenador azul.