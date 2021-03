Las anécdotas de los familiares de Tensi y Herrerita: "Mi jugador favorito es mi bisabuelo"

"Papa, ¿y tú en qué puesto de la historia estás?"

Cuando Tensi todavía vivía se pasaba largas horas hablando de fútbol con su hija Vanessa. Él la hizo oviedista. Ella, curiosa, le preguntó varias veces quiénes eran los jugadores más importantes en la historia del Oviedo. “Lángara, Herrerita… Es que hubo muchos”, le solía contestar el gran capitán. La hija insistía. “¿Papá, y tú en qué puesto estás?”. Y Tensi prácticamente se sonrojaba con la pregunta. “¿Yo? ¡Yo ni aparezco en ningún papel!”, respondía. Eso fue hace años. Hoy Tensi es un emblema del Oviedo y desde ayer da nombre a una puerta del Tartiere. “Para nosotros es muy emocionante el gesto del club. Tensi era una persona muy especial, no creo que haya tenido ni un enemigo en su vida”, indicaba Gloria García, la viuda del mito.

“Es muy emocionante que los jóvenes oviedistas que no le vieron si quiera jugar lo tengan como un estandarte. Para nosotros es nuestro padre”, resumía Vanessa Fernández. Los Tensi: sus hijas, Vanessa y Verónica Fernández; su viuda, Gloria García; sus nietas, Gloria y Verónica Suárez; y su yerno, Paulino Suárez, recibieron ayer el homenaje del club con mucha emoción. “Para la familia es un honor que se haya pensado en nosotros. Es impagable. Mi padre se murió agobiado por si desaparecía el Oviedo y hoy su afición ha hecho que sea una leyenda. Estaremos eternamente agradecidos”, finalizó Vanessa Fernández con lágrimas en los ojos.

"Es un honor estar aquí"

“El partido del covid está más o menos empatado, pero esperamos ganarlo. Muy pronto vendremos a revisar el árbol y eso significará que ya hemos superado la etapa nefasta que nos ha tocado vivir”. Lo decía ayer Luis Antuña, jefe de Urgencias del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y presidente del Colegio de Médicos. Él fue el encargado de plantar el tradicional roble en el parque exterior del Tartiere. El club le llamó como homenaje al sector sanitario por su lucha contra el covid.

“Para nosotros es un honor estar aquí. Represento al sector sanitario de Oviedo, pero lo hago extensible a toda Asturias. Que una institución casi centenaria como el Oviedo se acuerde de nosotros es un gran gesto y es un reconocimiento que simboliza algo que nace, que crecerá, y que nos ayudará a superar esta etapa”, explicó Antuña, reconocido oviedista y fiel al Tartiere. El médico, protagonista en primera línea de la lucha contra el covid, cree que el fútbol juega un papel esencial en estos tiempos de pandemia, incluso aunque no se pueda acudir al campo. “Para los aficionados al fútbol que nos gusta acudir al estadio es una situación muy incómoda verlo en casa, pero tener la posibilidad de al menos entretenerse significa algo positivo en medio de algo tan duro. Seguro que pronto podremos volver a estar en los estadios”, aseguró Antuña.

"Mi jugador favorito es mi bisabuelo"

Si a Marcos Herrera le preguntan quién es su jugador favorito duda. “¿De los de ahora o de siempre?”. Si la cuestión se refiere a la historia lo tiene claro: “Mi bisabuelo”. Normal. Su bisabuelo es Herrerita, el máximo goleador de la historia azul en Primera División y uno de los máximos representantes del Oviedo de los años 30, el mejor hasta la fecha. El mito fue homenajeado ayer bajo la atenta mirada de sus descendientes más directos. Los Herrera: Merche (hija), Iñaki (nieto) y Marcos (bisnieto). Éste último tiene 9 años, es delantero como su abuelo y juega en el Raíces benjamín. “Muchas veces les digo a mis amigos que mi bisabuelo era Herrerita”, explica el bisnieto del goleador, que no obstante asegura que no farda de sus goles.

“En mi casa no se hablaba de otra cosa que de fútbol porque todos mis hermanos jugaron. Mi padre era una persona alegre y siempre tuvimos una relación maravillosa. Le encantaba contarnos historias y a mi hijo le daba verdaderas conferencias. Mis nietos no pudieron conocerle porque murió hace bastante, y eso que no era muy mayor”, explicaba Merche Herrera durante el homenaje a su padre. “Para la familia es un orgullo que la gente del Oviedo siga reconociéndole y él estaría encantado porque le encantaban estos actos”, concluía la descendiente del legendario goleador, que además de una tribuna en el estadio ya tiene ahora una puerta.