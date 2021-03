El Oviedo, rey en la resaca: nunca pierde tras la fiesta del aniversario

Pero en El Requexón hubo movimiento de lo lindo porque el partido del Oviedo de esta tarde ante la Ponferradina en El Requexón (16.00 horas, Movistar) se antoja clave para poner aún más de distancia con el descenso y pasar un fin de temporada tranquilo. El suflé del play-off se ha rebajado con el paso de los días y Ziganda lo dijo claramente el pasado viernes: “Primero, cincuenta puntos”. También la ambición (en declaraciones) de los jugadores ha disminuido.

El equipo azul quiere ganar tras la fiesta de perfil bajo por el covid y asentarse en media tabla. Y, al menos por precedentes recientes, el oviedismo puede estar tranquilo. No se le dan nada mal al Oviedo las resacas en el campo tras las fiestas de cumpleaños. En esta etapa en Segunda División han sido todas muy dulces: no ha habido ninguna derrota tras soplar las velas. Además, el Oviedo tiene un rival fetiche que siempre viene en fiestas: la Ponferradina. El conjunto de Jon Pérez Bolo, eso sí, llega al Tartiere luchando por los puestos de play-off y no por la mera supervivencia. Fue la Ponferradina el rival del Oviedo tras la celebración del 90.º aniversario. Temporada 2015-2016. El Oviedo vivía en la zona alta de la tabla y solo dos semanas antes tuvo que hacer frente a la inesperada dimisión de Egea por problemas con el vestuario. Tras la derrota en Alcorcón llegó la Ponfe y el Oviedo venció 3-0 en un encuentro en el que se vivió un gran ambiente. Toché (2) y David Fernández fueron los goleadores. Fue de los pocos triunfos que consiguió Generelo como técnico azul: solo cuatro en trece partidos.

Una temporada después, el Oviedo de Hierro vivió una fiesta contra el Girona tras cumplir 91 años. El conjunto catalán, segundo de la categoría en ese momento, mordió el polvo ante el equipo azul gracias a dos goles de Toché (2-0) que anclaron al Oviedo en la zona alta. No fue menor la alegría de la siguiente temporada, con otro coco de visita tras otro aniversario. En esa ocasión fue el Granada. El Oviedo, repleto de bajas y sin sus dos delanteros, remontó un partido que se había puesto cuesta arriba gracias a aquel gol salvador de Steven.

En los dos últimos años se cortó la racha de victorias. El Oviedo empató ante Las Palmas (1-1) hace dos años tras el 93.º aniversario y en el recuerdo quedó aquel error de Champagne tras un lejano tiro de Rafa Mir.

Tras ese empate, el play-off se puso cuesta arriba y pocas semanas después Anquela fue destituido como entrenador. El año pasado el Oviedo cumplió 94 años en plena pandemia, pero esperó hasta junio para organizar un homenaje por el aniversario en el primer partido en el Tartiere. Fue otra vez ante la Ponferradina: 0-0. La cita que se repetirá esta tarde. En ella el Oviedo quiere ampliar su lista de dulces resacas.

La previa del Oviedo

El Oviedo llega con todos disponibles a la cita de esta tarde en el Tartiere (16.00 horas, Movistar) y la Ponferradina casi en cuadro, pero con el ánimo por las nubes. El equipo azul tendrá una dura piedra de toque esta tarde: los bercianos llevan ya cinco jornadas sin perder y quieren colarse en el play-off. Los bercianos, que marchan sextos, le sacan nueve puntos a los carbayones. El Oviedo marcha ahora el 14.º clasificado, a doce puntos del play-off y con una distancia de siete sobre el descenso. Ziganda optará por la continuidad tras el buen papel mostrado en Mallorca y lo esperado es un once continuista ante el Mallorca. De hecho, Mossa por Lucas en el lateral izquierdo podría ser el único cambio del Cuco para meter mano a la Ponfe.

El martes, ante el Alcorcón, sí se esperan rotaciones por la acumulación de partidos. El Oviedo recibió buenas noticias esta semana por el estado físico de Arribas, que tuvo que ser sustituido en los minutos finales en Son Moix. El madrileño no tiene ninguna lesión y hoy repetirá en el once salvo sorpresa. Su compañero de zaga será Grippo, por lo que Christian iría al banquillo por decisión técnica por primera vez en varios meses. Nieto y Mossa formarían las alas. En el centro del campo Edgar y Tejera parten con ventaja, al igual que Sangalli y Borja Sánchez en los extremos, fijos para el Cuco. En el ataque es donde se abre el abanico de posibilidades, aunque todo apunta a que Nahuel y Blanco Leschuk repetirán. La Ponferradina, por su parte, llega a Oviedo con las bajas de Sielva, Curro Sánchez, Manu Hernando, Panadero, Reina y Pascanu. Es esta última la más sensible para Bolo. El central rumano está con su selección y no podrá jugar en el Tartiere.