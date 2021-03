El bisturí del Oviedo: infeliz aniversario

Aquel Oviedo “tan serio, duro, correoso, compacto y rígido”, que lo hizo tan, tan bien ante el Mallorca (0-0), según sus seguidores más complacientes, y que ¡incluso se atrevió a rematar una vez a puerta! no duró ayer en el campo ante la Ponferradina (1-1) ni dos minutos. Porque el de ayer es el Oviedo de esta temporada: ahora sí, ahora no. Blando atrás, inoperante arriba. Un mal estudiante al que tampoco le quedan ya las excusas de las diferencias económicas de la categoría.

La Ponferradina lucha por el play-off de ascenso con un límite salarial de 4,4 millones de euros. El Oviedo tiene el doble y la citada promoción solo la toca en sueños y en las ruedas de prensa. Empató y decepcionó el equipo azul por lo de siempre: porque es incapaz de generar juego y porque sí es capaz de conceder al menos una por partido. Con ese peaje, casi imposible en Segunda. El Oviedo se estiró en la segunda parte –obligada reacción en casa– pero no creó ni una sola ocasión. No la creó porque van siete meses de competición y el equipo del Cuco solo tiene dos recursos en ataque: las arrancadas de Borja Sánchez, que juega solo, y el balón parado, aliado fiable. Casi nada del resto. No parece haber mucho fondo de armario en la plantilla que hizo Arnau, ni tampoco capacidad de reacción en el cuerpo técnico del Cuco. De ahí la foto actual del equipo azul: 14.º en Segunda con 38 puntos, a 12 del (triste) objetivo de la permanencia. Infeliz 95.º aniversario.

Edgar al menos pone casta

Edgar fue ayer la cara y la cruz. El centrocampista sigue flojo tras el covid, con dudas en la salida de balón, aunque ante la Ponferradina anotó el gol del empate. No pareció casualidad, porque ante falta de fútbol e imprecisiones, Edgar al menos parece tirar de casta. No estuvo bien el catalán en su labor defensiva, pero sí creó algo de peligro en el área de Caro. Menos da una piedra. Durante el partido hizo varias arrancadas tirando de zancada. Tuvo escaso éxito, pero Ziganda no le dejó de animar durante el partido. En un par de acciones se incorporó bien y sus compañeros no le encontraron. A su lado, Tejera sigue sin encontrar su nivel. Como a Nieto, no parecen sentarle bien los ecos de la renovación. Fue sustituido por Mier, algo nada habitual en los planes de Ziganda.

El duelo Ziganda-Bolo

Hace dos semanas fue Garitano. Ayer Jon Pérez Bolo. Ziganda volvió a recibir a un viejo amigo en el Tartiere. El técnico azul y el de la Ponferradina fueron compañeros en el Athletic de Bilbao durante tres temporadas. Los dos eran delanteros. No fue la batalla táctica y el repaso posterior del día del Leganés, pero Ziganda volvió a acabar contrariado tras otro insulso empate. Contrariado y cabreado con el arbitraje. He ahí la protesta en la última jugada del partido después de que el árbitro señalase saque de puerta en vez de córner. El Cuco tiró hasta la botella. A pocos metros, Bolo se fue satisfecho. Normal. Se llevó un buen punto con un equipo lleno de bajas. El vasco es uno de los técnicos de moda en Segunda tras revivir a la Ponfe y ponerla a tiro de play-off. A diferencia del Cuco, tiene contrato en vigor para más allá de junio. Ya tiene varios pretendientes.

Vuelve la mejor versión de Femenías

Entre lo negativo, una pequeña luz: Femenías. El portero azul, de bajón prácticamente desde 2021, lleva dos encuentros de nota: ante el Mallorca hace una semana y ayer ante la Ponferradina. Salvó el 2-0 tras un potentísimo tiro de Aguza y dio seguridad al equipo, como en el arranque de Liga. Le sigue fallando el juego de pies, pero al menos parece haber recuperado el duende. Además, sus indicaciones vuelven a escucharse nítidas en el Tartiere tras varios partidos más callado de lo habitual. “¡No te enteras!”, le dijo ayer al colegiado.

Sietes, de "cumpleaños"

La semana fue de efemérides. La más sonada, la del 95.º aniversario azul. Hubo otra más silenciosa que tiene que ver con un exjugador azul que ayer volvió a casa con la Ponferradina. José Manuel Suárez Rivas, “Sietes”, forma parte de la secretaría técnica del equipo berciano y vivió un día especial en el Tartiere. Precisamente ayer se cumplieron 27 años de su debut con el primer equipo azul contra el Valladolid en Zorrilla (0-0). Ese día sustituyó a Berto. Estuvo dos temporadas en el Oviedo (1993-1995) y luego firmó por el Valencia. “Te llevé yo”, le dijo bromeando Juan Mesa antes del partido. Sietes, tipo risueño, saludó a viejos conocidos. No es el único representante asturiano en la Ponfe. Pablo Lago, que jugó en la cantera del Oviedo y fue futbolista del Sporting, es el segundo entrenador del club berciano.