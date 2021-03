El entrenador del Oviedo, el Cuco Ziganda, analizó esta mañana la actualidad del equipo azul antes del partido de mañana frente al Alcorcón. El Cuco confirmó que Arribas está en buen estado y se mostró tajante sobre el objetivo del equipo: "Cincuenta puntos cuanto antes". Estas fueron las palabra del Cuco.

Los tocados

"Arribas está bien. Tuvo unas pequeñas molestias musculares, pero nada grave. Igual fue producto de una pequeña deshidratación porque durante la semana pasó por un pequeño proceso vírico. Nada importante. Nahuel veremos ahora en el entrenamiento. Creemos que no tiene mucha transcendencia, pero si no está para jugar de inicio igual juega después y si no para el sábado. No pensamos que sea mucho"

Partido ante el Alcorcón

"Serán partidos muy duros. Sabemos qué entrenador tiene el Alcorcón. cómo enchufa al equipo. Sabemos lo que se están jugando. Tenemos experiencia de cómo son estos partidos, como Cartagena o Albacete. Equipos que matan por cada metro del campo. Hay que ir mentalizados y confiar en nuestras fortalezas, dando la imagen que pudimos dar en Mallorca, Fuenlabrada o el segundo tiempo de Cornellà. Confiar en esa solidez que transmitimos ahí".

¿Prevé un partido similar al del Leganés?

"El último equipo que nos jugó así fue el Leganés y tuvimos nuestras dificultades. Creo que no tendrá nada que ver, por el campo y el rival. Será el mismo sistema, pero las condiciones serán diferentes. Iremos viendo, pensando en las posibilidades que tenemos y en hacer el mejor equipo posible".

Cambios

"Va a haber rotaciones. No es porque no puedan jugar dos partidos en tres días, pero después jugamos otra vez en Castellón. Partidos duros a estas alturas de temporadas. Tenemos a la plantilla disponible. No quiero regalar nada, pero sí es buen momento para que gente que se lo gana entrenando y me transmiten confianza participen mañana. Habrá más de un cambio".

¿Echa de menos un delantero goleador?

"La fase ofensiva no depende solo de un jugador. Hay alguno que está marcando diferencias, como Djuka, Sadiq o Raúl de Tomás. Dos o tres, no hay muchos más. Lo normal es tener, como nosotros, jugadores que aporten cosas, pero no estamos viendo a gente que pase de 10 goles con facilidad en Segunda División. Últimamente no estamos creando tantas ocasiones como en la primera vuelta. Los equipos también juegan, nos van conociendo cada vez mejor y la finura de los futbolistas no está siempre en su máxima expresión. De una manera o de otra seguimos haciendo goles, ahora estamos más acertados en la estrategia, por ejemplo. Pero es cierto que en el juego combinativo, y sobre todo en casa, nos está faltando capacidad para desmontar esos sistemas defensivos. No es excusa, pero si ves los partidos del fin de semana los equipos estamos amarrando mucho, pensando en no equivocarnos y cada vez es más difícil encontrar esos espacios y crear oportunidades".

¿Influiría el público?

"Sin ir más lejos, el partido del otro día: el primer tiempo fue flojo por nuestra parte y en el segundo estuvimos mejor. Nos faltó es punch en el área y con la afición me lo estoy imaginando, con la grada empujando en esos últimos arreones. Crean dudas en el rival y me imagino otro resultado, pero eso es especular. Hubiesen sido de una importancia vital, pero la pena es que no pueden venir ni ayudarnos. El drama de la afición no es solo no ir al campo, es todas las penurias que se están pasando".

El objetivo del equipo

"Se puede decir que tenemos que buscar los 50 puntos, cuanto antes. O acercarnos a ellos. Luego se irá viendo".