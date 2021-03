Un amor que acabó en divorcio: las malas cifras de Anquela y del Oviedo desde que separaron sus caminos

Los dos, viejos conocidos, llegan con urgencias. Los dos se conocen a la perfección porque hace no mucho vivieron de todo. Fue algo así como un matrimonio que acabó mal. Amor a primera vista, distanciamiento posterior, y finalmente un sonado divorcio en el que ninguno de los dos salió bien parado tras el reparto de bienes.

El Oviedo y el Anquela vuelven a verse las caras esta tarde en el estadio Santo Domingo (19.00 horas). Será una cita con ciertas urgencias. Sobre todo, para el jienense, técnico del Alcorcón y ex del Oviedo. Su equipo marca el descenso con 31 puntos. Siete menos que el Oviedo, el 14.º en Segunda División, con tres puntos de los últimos doce. Alto voltaje en Santo Domingo, estadio maldito para el Oviedo, donde solo ha logrado una victoria, la de la temporada pasada con Rozada como entrenador.

Un duelo, pues, sobre el alambre y con tensión: el estado en el que han vivido tanto Anquela como el Oviedo desde la separación, en abril del 2019. Las cifras asustan. El entrenador jienense solo ha sido capaz de ganar 8 partidos de 31 desde que se fue del Oviedo. El 25% del total. Como entrenador azul tiene un porcentaje de victorias del 40%. La lectura es que a Anquela no le ha ido nada bien tras su periplo de año y medio como azul. Llegó al club azul siendo el técnico de moda en Segunda y se fue guardando todavía cierto caché. Estuvo cerca de enrolarse en una aventura exótica y fichar por el Ittihad Riadi Tanger. La negativa del club marroquí a incorporar a varios miembros de su cuerpo técnico hizo imposible el acuerdo. Sobre la bocina apareció el Dépor, gigante del fútbol español en horas bajas con el reto de volver a Segunda. Allí Anquela duró 10 partidos. Debutó contra el Oviedo y curiosamente sólo ganó ese partido siendo técnico de los gallegos. El conjunto gallego acabaría descendiendo a Segunda B. Tras un tiempo sin equipo, firmó por el Alcorcón y allí lucha por salir del pozo. Sus números no son de descenso: 7 victorias, 6 empates y 8 derrotas, pero el jienense todavía no ha sido capaz de sacar del abismo a uno de los equipos de su vida.

Mientras Anquela buscaba suerte lejos de Asturias, el Oviedo se dedicó a sobrevivir y tras su despido atravesó la peor temporada desde la vuelta al fútbol profesional. En la actual, de momento va una campaña gris. Se puede decir que Anquela y el equipo azul se echan de menos, al menos en resultados. El Oviedo tocó el play-off por última vez hace ya más de dos años, en febrero de 2019. El jienense era todavía el entrenador. Desde esa fecha el equipo azul ha estado más pendiente del descenso que de los puestos de privilegio.

Hoy ni Anquela ni el conjunto carbayón pueden hablar de play-off. El Oviedo, además, buscará esta tarde ganar a un equipo entrenado por el jienense por primera vez en su historia. Anquela jamás ha perdido contra el Oviedo en ocho encuentros: 4 empates y 4 victorias.

El último duelo fue el de la primera vuelta, en el que el Oviedo salvó un empate in extremis gracias a aquel gol de Sangalli. “El Oviedo es un bloque muy sólido, sabe lo que tiene que hacer y tiene las ideas muy claras. Es un rival muy complicado”, dijo ayer el jienense en la previa del encuentro de esta tarde.