El Cuco revolucionará el once en Alcorcón: Obeng apunta a titular

Otra revolución. Esta vez, por la fatiga física debido a lo apretado del calendario. El Cuco Ziganda planea darle una vuelta de tuerca al Oviedo para meterle mano esta tarde al Alcorcón de Anquela (19.00 horas, Movistar). El técnico navarro planea cambios en todas las líneas del equipo.

Una de las modificaciones más importantes tiene que ver con el ataque azul, de capa caída en las últimas fechas: solo un gol de jugada en cuatro partidos. Con la intención de darle más velocidad al equipo, el Cuco optará por Obeng como delantero. Salvo sorpresa, el ghanés regresará a un once casi cuatro meses después. No es titular desde el 11 de diciembre en el duelo ante el Tenerife (4-2), curiosamente la última cita en la que anotó un tanto Leschuk. Hoy ambos podrían formar el frente de ataque, aunque el argentino se disputa la titularidad con Rodri. Al margen de esa modificación, habrá numerosos cambios.

En la defensa lo esperado es que Christian Fernández y Lucas vuelvan a ser titulares. Arribas está disponible y no tiene ningún tipo de lesión tras pedir el cambio frente a la Ponferradina, pero acumula dos encuentros de titular tras su lesión y Ziganda planea darle descanso. Todas las posibilidades están abiertas porque además el Cuco ensayó en los últimos días con un esquema de tres centrales, lo que abre la posibilidad de ubicar a Edgar en la defensa. En el centro del campo se da por seguro, sea cual sea el esquema, la titularidad de Javi Mier.

Viti tenía muchas posibilidades de entrar como titular, pero tiene molestias, ayer no se entrenó y no podrá ser de la partida. Sangalli y Borja, pues, podrían mantenerse en el once inicial. El Alcorcón, por su parte, llega con la sensible baja de Laure, lateral derecho.