El entrenador del Oviedo, el Cuco Ziganda, valoró el empate azul en Alcorcón. Estas fueron sus declaraciones.

Análisis

“Como mínimo somos merecedores del punto, a pesar del primer tiempo que hemos hecho. Al final, por empuje, nos hubiese interesado más tiempo. Hemos empezado mal, otra vez. Nos ha costado entrar al partido y hasta el minuto 20 no pudimos. No terminamos de acertar y los cambios nos dieron frescura. Hemos empatado, y hasta pudimos haber ganado”

“Los cambios los hice porque la gente entrena bien. Intuía como podía ser el partido y el final. Quitando Diegui, todos tienen ritmo de partidos. Tenemos que jugar el sábado. El sistema, viendo como juegan ellos y quienes de nosotros se quedaban en el banquillo, pensamos que nos podía venir mejor”

El primer gol

“Es difícil explicarlo. No sé si es falta de confianza o de tensión. Hemos salido agarrotados atrás y si además te meten el gol. El plan se vino abajo. Son quince empates y no terminamos de salir y de ir hace adelante. Por rescatar cosas buenas, el equipo nunca se rinde y además de empatar quiere más. Con esos errores se nos dificulta ganar partidos. Hemos estado a nada de ganar, pero hemos empatado tarde”

¿Demasiados cambios?

“Puede ser. Si lo hago, pienso que no. Vistos los primeros veinte minutos, parecen mucho. Nos pasó algo parecido ante la Ponferradina. Son muchos cambios, pero entrenamos juntos, veo lo que hay, y pensaba que esta gente fresca nos venía bien. A partir del minuto veinte el partido se ha igualado y se intuía que hacíamos más peligro que ellos”.

“Les veo entrenar. A Diegui le vi con el Málaga y Jimmy rindió a buen nivel. A Carlos le veo entrenar y juega minutos importantes, que hay que estar preparados. Para ellos son oportunidades. Nos ha faltado un pelín de confianza. A Diegui es el único al que le puede faltar un poco de ritmo de partido, pero hoy lo ha tenido”.

“Hay jugadores que cuando están bien son diferenciales. Y luego es cierto que tenemos una plantilla en la que creo, si no, no los pongo. Hay

El fuera de juego de Obeng

“No he visto la de Samu, pero es lo de siempre. Se revisa todo, a veces no se revisa nada. No sabemos cómo es. No hablo de los árbitros, porque es difícil. El VAR es controvertido y estamos todos igual desde el primer día. Y la jugada del portero con Christian no la he visto”.