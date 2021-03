El Cuco Ziganda, como sucedió ante el Leganés, prepara una revolución para jugar esta tarde ante el Alcorcón de Juan Antonio Anquela. Habrá cambios en todas las líneas salvo en la portería, se barrunta un nuevo dibujo, y dos de las modifiaciones más importantes son las de Diegui y Obeng, que salvo cambio de última hora serán titulares esta tarde. El lateral no juega desde octubre ante el Leganés, en el único partido en el que ha sido titular esta campaña. Obeng, por su parte, no juega desde diciembre ante el Tenerife. En la defensa, además de Diegui, lo más probable es que Carlos Hernández también sea titular y forme línea de tres centrales con Christian y Arribas. El jienense no sale de la partida desde noviembre en el encuentro ante el Almería.

El esquema de Ziganda, si no hay cambio de plan y se mantiene lo ensayado, sería un 3-5-2, con Diegui y Lucas como carrileros. En el centro del campo Edgar tiene el sitio asegurado y, según lo ensayado por Ziganda, Mier y Jimmy serían sus acompañantes. Arriba la dupla de atacantes sería la formada por Obeng y Rodri. El once del Oviedo, siempre salvo cambio de última hora, sería el siguiente: Femenías; Diegui, Carlos Hernández, Arribas, Christian Fernández, Lucas; Edgar, Jimmy, Javi Mier; Obeng y Rodri.