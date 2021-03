El bisturí del Oviedo: demasiados cambios y cambios que tardan demasiado

Es pisar Madrid y el Cuco Ziganda se suelta la melena. Lo dicen las pruebas. El Oviedo no jugaba con un sistema de tres centrales desde el 25 de octubre ante el Leganés en el estadio de Butarque (2-1). En ese partido, que acabó en desgracia, el Cuco hizo diez cambios en el once. Ayer, cinco meses después y a solo 9 kilómetros de distancia, el Cuco se marcó un revival. Otra revolución. Esta vez fueron nada más y nada menos que ocho cambios. Y el resultado no fue similar porque a Leschuk le dio por rematar a la red tras una buena jugada. 1-1 tras un peligrosísimo baile del Cuco sobre el alambre y una apuesta que se demostró fallida. Obeng llevaba 13 partidos sin ser titular. Jimmy, 9. Carlos, 16 y Diegui, 23. El resultado y el dibujo acabaron siendo la peor primera parte que se recuerda del Oviedo esta campaña y el enésimo error defensivo que costó un gol. Aunque el Cuco, tipo al que nunca se le podrá reprochar no ser de ideas fijas, no movió el banquillo hasta el minuto 60. Y fue moverlo y encenderse la luz gracias a las arrancadas de Nahuel, la movilidad de Mier –mucho mérito el canterano– y la fe de Diegui, que no jugaba precisamente desde aquel partido ante el Leganés. La cosa es que el Oviedo puso una marcha más y empató. Pudo incluso ganar ante un Alcorcón que era un flan. Salvó la papeleta el Cuco de un Oviedo que sigue de capa caída, 4 puntos de 15, pero que al menos respira. Quedan once puntos para el (triste) objetivo.

La polémica toma del VAR

Obeng encontró un resquicio en el filo del descanso, cazó un balón en largo de Rodri, se hizo fuerte ante los defensas del Alcorcón y con la zurda remató a la red. Era el minuto 39. El linier levantó la bandera por un fuera de juego que pareció muy justo, pero lo que más extrañó a la afición del Oviedo fue la primera toma de televisión que mostró la realización del partido. Es, cuanto menos extraña. En la misma, que acompaña a estas líneas, no se aclara casi nada porque lo único que aparece es una línea trazada en el hombro de Obeng. Ni siquiera la perspectiva ayuda. En el partido no se mostraron otras tomas de esa polémica jugada que en el Oviedo se tomaban ayer con cierto cachondeo. Ziganda no se pronunció sobre la jugada.

El Tiburón vuelve a morder

El Tiburón, en modo sardina durante las últimas semanas, alicaído en El Requexón, dudoso en los partidos, quién sabe si arrepentido de firmar por el Oviedo, volvió a morder en Alcorcón. Lo hizo de la mejor forma posible y en el mejor momento posible: con un soberbio cabezazo a falta de siete minutos que valió un punto de muchos quilates para su equipo. El Cuco le debe una de las gordas al argentino, que sustituyó ayer a Rodri. Es su primer gol en 2021. No anotaba desde el 11 de diciembre ante el Tenerife. Ese día metió un doblete. Leschuk recupera de esta forma gas y se sitúa con cinco goles. Pichichi azul, compartido con Nahuel y Sangalli, y a cuatro tantos de su mejor marca en Segunda División: 9 con el Málaga hace tres temporadas. Dicen en el Oviedo que Leschuk se ha marcado el reto de al menos igualar esa marca. Tiene diez partidos para conseguirlo.

¿Y Borja Sánchez?

Minuto 60. Primeros cambios del Cuco en el descalabro. Entran Tejera, Sangalli y Nahuel. Se van Arribas, Jimmy y Lucas. Adiós (¿y hasta nunca?) al sistema de tres centrales y Christian Fernández al lateral. El Oviedo mejora. Minuto 76. El Cuco hace los dos cambios restantes. Entran Borja Valle y Leschuk. Se van Obeng y Rodri. ¿Y Borja Sánchez? En la grada. Con el Oviedo en serios problemas, sin apenas crear ocasiones, en uno de los encuentros más importantes de lo que resta de temporada, Borja Sánchez no parece ser necesario... para el Cuco.

Homenaje a Anquela

Si un recuerdo, además de sus incansables lemas, dejó Anquela en su etapa en el Oviedo ese fue la defensa de cinco hombres. Fue su sello en la temporada y media como jefe de la nave azul. Primero le trajo elogios y luego le llovieron las críticas. Él casi nunca se bajó del barco de los centrales y los carrileros y si alguien le llamaba defensivo respondía con cierta gracia. “Jugamos con tres defensas, no con cinco”. Ziganda le “copió” ayer el dibujo. Fue algo así como una especie de homenaje a Anquela porque tres de los defensas azules, Diegui, Carlos Hernández y Christian Fernández, fueron miembros de la guardia pretoriana del jienense en Asturias. Anquela cerca estuvo otra vez de cantar bingo ante su exequipo. El premio se le volvió a escapar de las manos al final. Eso sí, sigue invicto como entrenador ante el Oviedo.