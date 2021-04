José Ángel Ziganda ni negó los problemas del Real Oviedo ni dramatizó sobre ellos. El técnico vasco es consciente de que están entrando mal a los partidos y que empatan demasiados partidos, algo que, dice, "no es casualidad"; pero también lo es de que el equipo se repone, tiene coraje y acaba muchas veces buscando la victoria a pesar de comenzar perdiendo.

Sobre la cantidad de empates del Real Oviedo y sus malos inicios de partido: "No es casualidad que empatemos tanto, cuando se repite tanto un resultado o una misma situación uno tiene que darle una vuelta. No estamos teniendo capacidad para ser muy superiores y también es cierto que tenemos una gran capacidad para no rendirnos, nos está faltando lo principal, tener ese puntito de superioridad, de confianza para sacar un partido adelante. Los equipos se nos adelantan porque no terminamos de entrar, por diferentes situaciones, pero, en cambio, vemos que el equipo nunca se rinde y encima quiere ir a ganar como el día del Alcorcón o como el día de la Ponferradina. Sí empatamos mucho, pero no es porque nos conformemos, hacemos cosas bien, que eso tampoco lo tenemos que olvidar; podemos analizar montones de empates que hemos acabado en el área rival intentando ganar, pero es cierto que unos días porque no acertamos y otros días porque nos aciertan, como en Fuenlabrada, no terminamos de sacar partidos. Mismo trabajo, mismo esfuerzo, pero nos está faltando ese punto de acierto tanto en un lado como en el otro para ganar los partidos. Y cuando se repite tanto ya no es casualidad, la clasificación pone a cada uno en su sitio, hay que asumirlo, y saber también qué cosas podemos mejorar y qué cosas son buenas".

El objetivo es salvar la categoría: "Hay que ir partido a partido, tenemos que ir a por los 50 puntos y dejarnos de jaleos. Lo de sufrir o no sufrir, nadie dice si vas o no vas a sufrir; lo que sí pensamos es que el equipo no se doblega, no se rinde, lo demuestra todos los días, que igual últimamente no estamos empezando bien los partidos, pero luego el equipo se va recuperando, reponiendo y no es un equipo fácil de doblegar. Sí tenemos que ser un equipo fiable porque lo hemos demostrado, hay que confiar en el equipo; luego nadie te asegura nada, el fútbol no es una ciencia matemática”.

¿Tocará sufrir?: "Hay que ser realistas y saber en la situación en la que estamos, no estamos en la situación del año pasado ni muchísimo menos y tampoco queremos estar, y estamos a tiempo de llegar ahí: si seguimos sin ganar y los de abajo ganan partidos empezaremos a jugar ese tipo de finales y no tenemos que jugar ese tipo de finales, tenemos que evitarlo, sabemos lo que se sufre y no queremos llegar a que sea un cara o cruz”.

¿Qué espera del Castellón?: "El Castellón tiene muy claro lo que tiene que hacer para salvarse, están luchando por sobrevivir, están muy armados y están sacando muchos puntos últimamente. Saben donde están y están asimilando muy bien la situación".

¿Se puede valorar cómo está siendo la temporada?: "Lo que sienten los aficionados lo siente cada uno, lo que sentimos nosotros, la valoración, la tendremos que hacer al final; esto puede cambiar a mejor o a peor. Uno siempre quiere más y no se conforma con lo que tiene, habrá que analizar al final cómo queda esto y qué hemos podido hacer mejor, en qué hemos fallado, qué hemos hecho bien, las notas a final de temporada”.

¿Ha hablado con el club sobre su renovación?: "La comunicación es directa, la relación es muy buena por los dos lados y, aunque no nos hemos sentado porque la prioridad es centrarnos en este año, a partir de ahí no va a haber ningún problema, la comunicación es directa y fluida".