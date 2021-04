El bisturí del Real Oviedo: Un buen estudiante que se viene abajo en el examen

En el colegio siempre había un alumno aplicado, que estudiaba mucho y se sabía la lección razonablemente bien al que, sin embargo, llegado el día del examen, ya fuera por una falta de ortografía muy grave, por un exceso de ansiedad o por cualquier otra circunstancia, algo le sucedía y acababa suspendiendo. Lo mismo le sucede al Oviedo: suele ser mejor que su rival, tirar más veces a puerta, tener más tiempo el balón y aplicar un buen guion para ganar el partido, pero acaba cometiendo un error que o bien le cuesta el cero o bien le baja mucho la nota. El partido de ayer en Castellón es un ejemplo perfecto. Los azules venían con la lección memorizada para no salir dormidos, como hicieron en los anteriores encuentros, y el plan parecía que estaba funcionando: nada se supo del Castellón en la primera media hora de juego, en la que solo se veía el color azul por el Nueva Castalia: Nieto era superior a su par, Borja Sánchez generaba peligro cuando le llegaba el balón y, en general, todo parecía fluir de la manera correcta. Pero el paso de los minutos, aunque se veía que el Oviedo había estudiado para aprobar con buena nota, fue minando la confianza de un equipo que se ha olvidado de ganar, se le fueron apareciendo fantasmas y los nervios de meterse en la zona de abajo de la clasificación. Y llegó el error del suspenso en una falta lateral que Arribas tocó y metió en su propia portería.

El equipo azul desperdicia su renta con la zona de abajo

El Oviedo, que sigue con 39 puntos, se ha empeñado en darle emoción al final de la temporada. Las dificultades que tiene para ganar partidos y la derrota de ayer ante el Castellón le acercan peligrosamente a la zona de descenso. El Castellón, ya fuera de esa zona, está a solo tres puntos del Oviedo. De los equipos que están ahora mismo en descenso: el Sabadell juega hoy en el campo del Leganés y, si gana, estará a cuatro puntos del Oviedo; Alcorcón y Cartagena, con 32 y 31 puntos respectivamente, disputan mañana un duelo fundamental por la salvación; y el Albacete, con 29 puntos, recibe al Espanyol. El Lugo, también en esta pelea, recibe hoy al Málaga y podría igualar al Oviedo a puntos; y el Zaragoza, si gana mañana en Fuenlabrada, estará a un solo uno del conjunto entrenado por Ziganda.

Las rotaciones de Ziganda ante el Alcorcón sirvieron de muy poco al Oviedo

Visto lo visto, los cambios que hizo el Oviedo en el partido ante el Alcorcón, con los que se esperaba que los habituales llegaran frescos ante el Castellón, han servido para bastante poco. El revolucionario once de Ziganda ni les sirvió para ganar al Alcorcón ni les valió ayer para sacar al menos un punto de Castalia. El equipo azul fue superior a su rival pero no parece que fuera por una cuestión de físico, sino porque realmente los futbolistas del conjunto asturiano son superiores a los del Castellón y probablemente muchos de los que ayer saltaron al campo también lo hubieran sido a los del Alcorcón, equipo ante el que no jugaron para tomarse un respiro. El punto sumado en dos partidos deja claro que ya se acabaron los tiempos de hacer cálculos y que, a partir de ahora, todos los puntos harán falta y cuando antes se consigan menos sufrimiento habrá.

A Borja Valle le está costando encontrar su sitio en el equipo

Borja Valle ha demostrado su talento en muchos sitios, entre ellos el Oviedo, pero en esta segunda etapa de azul le está costando encontrar su sitio en el equipo. El atacante, único refuerzo que hicieron los azules en el mercado de invierno, salió ayer avanzada la segunda parte y su aportación fue nula. Lo malo es que ocupó el lugar de Borja Sánchez, que estaba siendo de lo mejor del Oviedo. El cambio del ovetense es tan habitual que en el aire flota la pregunta de si no habrá alguna ocasión en la que, pongamos Sangalli, está aportando menos al equipo.

Grippo, que estaba rindiendo muy bien, pierde su sitio en el once

Que Grippo se quedara ayer en el banquillo del Oviedo era algo que pocos se esperaban. El suizo estaba siendo de lo mejorcito de la defensa azul. Su lugar lo ocupó Christian Fernández y justo es decir que el cántabro estuvo bien, inmaculado cuando estuvo de central y muy activo cuando, buscando el empate a la desesperada, le tocó ponerse de lateral izquierdo. Llegó incluso a crear peligro en el área rival a base de pundonor y trabajo. Fue, en cambio, un día más complicado para Arribas, que se acabó metiendo un gol en su propia portería. Tampoco el madrileño, que en esa acción poco más pudo hacer, estuvo mal. Y es que la triste realidad para los azules es que el Castellón marcó un gol sin haber tirado entre los tres palos ni una sola vez en los 90 minutos que duró un partido que, sin merecerlo, mete al Oviedo en un lío.