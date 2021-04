Viti, única ausencia en el entrenamiento del Oviedo

Tan solo faltó Viti, con unas molestias físicas, en el entrenamiento del Oviedo de ayer en El Requexón. Una sesión que comenzó con una larga charla que tuvo lugar en el vestuario entre técnicos y jugadores. Una vez acabada, se trasladaron a uno de los campos de entrenamiento de El Requexón para preparar el partido del sábado (16 horas) ante Las Palmas. Ziganda tiene por delante ahora otras tres sesiones en las que tratará tanto de recuperar la confianza de un equipo muy tocado tras encadenar seis jornadas sin ganar como de tomar una decisión sobre algunos jugadores que suelen formar en el once inicial y que no atraviesan por su mejor momento. Y es que el encuentro ante Las Palmas ha cobrado una importancia mayúscula tras la derrota del sábado por 1-0 ante el Castellón. Uno de los grandes ausentes en ese partido fue Grippo, central que venía rindiendo a buen nivel y que no tenía ningún problema físico. Ziganda deberá decidir si regresa al once o vuelve a apostar por la pareja de centrales que forman Arribas y Christian Fernández. Tampoco Sangalli, uno de los jugadores más regulares del Oviedo, está en su mejor momento, pero en su caso parece difícil que Ziganda apuesta por relevarlo por Borja Valle.