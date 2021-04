El entrenador del Oviedo, el Cuco Ziganda, analizó hoy la actualidad azul en El Requexón antes del encuentro del sábado ante Las Palmas (16.00 horas) en el Tartiere. Estas fueron sus declaraciones.

¿Cómo está el equipo?

“El equipo está concienciado. Nos quedan nueve finales por jugar y queda mucha tela que cortar. Hay que ir a por el siguiente partido. El otro día recibimos un golpe duro, pero tenemos que reponernos. Hay que ser consciente de la importancia que tiene el partido del sábado ante Las Palmas”.

Autocrítica

“Algo estamos haciendo mal, está claro. Nos está faltando plasmar la superioridad que tenemos en algunos partidos. En algunos partidos, con muy poquito nos han hecho gol, al final es fútbol y lo que cuenta es acertar en área contraria y estar concentrados. Algo nos estará faltando. El acierto necesario o dar con la clave para sacar los partidos”.

Las cuentas y el objetivo

“No he hecho cálculos, tenemos un pequeño colchón con los de abajo y solo pensamos en sacar el partido del sábado. Sería un empujón de cara a la confianza y de cara a colocarnos en los puestos de abajo”.

“Está contando sacar puntos a mucha gente, los equipos regalan poco. Luego hay muchos empates y cuesta sumar. No nos tenemos que plantear una cifra, pero sí estar atentos y ser conscientes de que no podemos llegar a final de Liga dependiendo de nadie”.

“La afición está preocupada porque siente el equipo y hace un mes no esperábamos estar en esa situación. Nos hemos metido solos y estamos solos. Somos conscientes que somos difíciles de ganar, hay que confiar en los jugadores y en el trabajo”.

“Llega un momento en el que las dinámicas no cuentan. Quedan nueve partidos y el objetivo…Para nosotros el foco está muy claro: despegarnos en la zona de donde estamos actualmente, depender de nosotros mismos al final y estar alejados de la zona de abajo”.

“Cuando no eres capaz de plasmar esa superioridad, defensiva u ofensiva…Tenemos que atacar mejor. Los partidos, con tanta igualdad, se decantan por detalle y no estamos siendo finos. Explicaciones de correr, de llegada, de implicación…Eso al equipo no se le puede negar y ahí están los datos. Hay otra cosa, de finura, atacar más organizados, con más ambición…Algo estamos haciendo mal”.

Suplencia de Grippo en Castellón

“Lo que hubiese hecho hubiese sido injusto. Lo digo siempre con los cuatro centrales. No hay un detalle técnico concreto. Nos decidimos por Arribas y Christian y no hay un motivo concreto. Tengo confianza en los cuatro, pero tienen que jugar dos”.

Javi Cueto

“La presión tiene que ser para los delanteros del primer equipo. A Javi Cueto le conozco bastante y está aportando mucho en el filial, metiendo goles. Es un delantero con mucha raza que vive para el gol. Con la baja de Viti arriba nos hace falta sumar elementos y es una opción que está ahí".