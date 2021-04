En el alambre del recuerdo: la distinción histórica que todavía guardan el Oviedo y Las Palmas

Los dos equipos, clásicos del fútbol español, tienen un curioso estatus: cierran la clasificación histórica de Primera División. El Oviedo es el 19.º y Las Palmas el 20.º Justo al límite. El hecho es sinónimo de la grandeza pasada de ambos clubes, porque pese a que los últimos años han sido de penurias todavía guardan esa distinción. El Oviedo ha estado 38 años en Primera División y Las Palmas, 34. No se pueden relajar del todo, pero pueden estar tranquilos porque a corto plazo no “descenderán” de ese ranking. Sí lo harán a largo plazo si siguen con la deriva de los últimos años.

El Málaga, que comparte categoría con ambos en la actualidad y tampoco pasa por un buen momento, va el 21.º. Pero justo después, y ahí viene el peligro para Oviedo y Las Palmas, están el Granada y el Getafe, con 25 y 16 años respectivamente en Primera División. La clasificación histórica se rige por puntos y Oviedo tiene 1.174 y Las Palmas 1.042. Granada y Getafe tienen 759 y 751, todavía lejos, pero cada jornada más cerca de azules y amarillos.

No obstante, prueba de que la historia no otorga nada, es que el Villarreal recientemente adelantó al Oviedo tras ganar al Eibar y se situó 17.º adelantando al Oviedo. Hoy, azules y canarios se ven las caras esperando tiempos mejores y con la nostalgia en el retrovisor de aquella histórica promoción de la temporada 1997-1998, con Tabárez como entrenador. Un duelo a ida vuelta en el que azules luchaban por no bajar y amarillos por subir y que dejó encarrilado el Oviedo en la ida con un contundente 3-0 en un ambiente para la historia del viejo Tartiere.

La estadística global en los duelos Oviedo-Las Palmas en Asturias está del lado azul. Asturianos y canarios se han enfrentado 13 veces: ocho victorias del Oviedo, tres empates y dos derrotas. Hoy el equipo azul va a por la novena para poner tierra de por medio con los puestos de descenso y vivir un final de Liga tranquilo.

La previa del partido

El Oviedo busca salir esta tarde de la crisis de resultados ante Las Palmas tras seis citas sin ganar (16.00 horas, Carlos Tartiere, Movistar La Liga) y Ziganda apunta a optar por un once continuista respecto al último partido ante el Castellón (1-0). Las urgencias apremian en el Oviedo para poner tierra de por medio con el descenso a solo una semana del segundo derbi de la temporada. El técnico del Oviedo ensayó ayer en El Requexón con una alineación similar a la que salió en Castalia, aunque no se descarta algún retoque de última hora. En la convocatoria del Oviedo van 23 jugadores citados entre los que está Javi Cueto, delantero del Vetusta y protagonista de la semana tras subir con el primer equipo a entrenar. Viti y Javi Mier tienen problemas físicos y Ziganda debe hacer un descarte antes del partido, por lo que Cueto estará en el banquillo y podría tener minutos si el técnico del Oviedo así lo considera.

La defensa es la línea del equipo con más competencia en las últimas semanas. Grippo ha vuelto a perder el sitio como titular y se disputa un puesto en el once con Arribas. En los laterales, Nieto es fijo en la derecha y Lucas y Mossa se disputan el puesto restante en la banda izquierda. No apunta a haber novedades en la medular. Pese a que Ziganda valoraba darle la alternativa a Javi Mier por la acumulación de minutos de Tejera, contratiempos físicos del canterano hacen que esté prácticamente descartada su participación y Edgar y el catalán formarán en la medular. En el ataque, Borja Sánchez y Sangalli ocuparían las alas y Leschuk y Nahuel serían los delanteros. Nieto, Tejera y Edgar son los jugadores apercibidos de sanción que tiene el Oviedo esta tarde y si ven una amarilla se perderían el derbi asturiano del sábado que viene en El Molinón. Las Palmas, por su parte, llega al partido con las bajas de Aythami Artiles y Cedrés por lesión y Dani Castellano por covid. El cuadro canario cuenta con la aportación de Jesé, su delantero estrella, que de momento lleva un gol. El exoviedista Mujica, que no encontró su sitio con el Cuco, va convocado por Pepe Mel, pero en principio será suplente y esperará su turno en la segunda parte. Al igual que Cristian Rivera. Las Palmas tiene 44 puntos, cinco más que el Oviedo.