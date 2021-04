Así pasa el exoviedista Chapacú el coronavirus: “Esto es un caos, pero soy carbayón y voy a superarlo”

Ramón Hicks, “Chapacú” (Asunción, Paraguay, 30 de mayo de 1959) no pasa por su mejor momento. El exdelantero azul, ídolo de los noventa, lleva 24 días contagiado de covid y lucha contra una neumonía que le ha dejado muy débil. En los últimos días, a las puertas del segundo derbi de la temporada entre el Sporting y el Oviedo en El Molinón (sábado, 18.15 horas), Chapacú ha recibido el calor de diferentes personalidades del oviedismo.

“Agradezco el apoyo que me mandó Carlos Muñoz, las peñas del Oviedo, los aficionados azules y la gente de toda Asturias. Soy carbayón y voy a superar el virus”, dice Chapacú a LA NUEVA ESPAÑA desde su domicilio en La Asunción, donde ha podido montar un box improvisado ante la falta de recursos sanitarios en el país sudamericano. Paraguay está viviendo uno de sus peores momentos respecto a la crisis sanitaria.

Ayer registró 78 muertos por covid, la cifra más alta para Paraguay desde el inicio de la pandemia. “Me dio muy fuerte y aquí apenas hay camas, ni UCIS, ni medicamentos: la gente muere en los pasillos de los hospitales. Mi país es un caos”, dice el ex ariete del Oviedo, de 61 años, que en los últimos días ha recuperado un poco de fuerza. “Conseguí oxígeno gracias a unos amigos y pudimos traer anticoagulantes de Argentina. No nos quedó otra que montar algo en mi propia casa. Al menos tengo medicamentos y antibióticos”, se lamenta el paraguayo. Hicks, que tiene 7 hijos, convive con cuatro de ellos y con su mujer. Todos se contagiaron de covid, aunque ya han superado lo peor del virus y están pendientes del patriarca. “A ellos no les dio tan fuerte y mi mujer es de hierro. Parece una roca”.

Otro de los problemas a los que está haciendo frente Paraguay es la gestión de las vacunas, un asunto que en los últimos días ha tenido incluso controversia diplomática entre Taiwán, China y Paraguay. El país sudamericano es uno de los quince estados que reconocen el Gobierno de Taiwán frente a China, pero el Gobierno de Pekín ofreció a Paraguay el suministro de vacunas a cambio de romper relaciones con Taiwán. La oferta levantó ampollas en medio de protestas sociales en Paraguay, donde el proceso está avanzando de forma muy lenta. “Casi no hay, dicen que llegarán en un mes”, se lamenta Chapacú.

Pese al covid, el exdelantero azul no pierde de vista la actualidad del Oviedo de cara al derbi. “Esperemos que los jugadores del Oviedo le echen ganas y ganen el derbi”, remata el paraguayo. Chapacú jugó tres temporadas en el Oviedo, fue un ídolo de la hinchada y además anotó un gol decisivo en el derbi ante el Sporting de la temporada 1989-1990. Los azules ganaron 1-0 en el Tartiere. “Iniciamos una jugada por la derecha, con centro de Berto. La agarró Sarriugarte en el segundo palo, dio el pase de la muerte y yo, desde el punto de penalti, la mandé a la red sin que Ablanedo tuviese tiempo de rectificar. Era el minuto 51 y pudimos mantener el resultado”, recordó Chapacú recientemente en una entrevista con este periódico. “Yo siempre digo que no eres nadie si no asciendes con el Oviedo a Primera, marcas un gol en un derbi y lo metes en la UEFA. Solo me faltó esto último”.