Arribas fue uno de los protagonistas de la victoria (0-1) del Real Oviedo en el derbi asturiano ante el Sporting. Tuvo un día prácticamente perfecto en defensa y las pocas veces que el conjunto rojiblanco se acercó con peligro, el madrileño apareció con solvencia y eficacia para despejar el peligro. Hoy, en El Requexón, tras el primer entrenamiento de la semana habló de cómo llega el equipo tras esta victoria.

¿Hasta que punto les refuerza la victoria de El Molinón? “Es muy importante porque el equipo llevaba unos partidos sin ganar, en una racha mala, el equipo no se lo merecía porque fue superior al rival en casi todos los partidos y no fue capaz de conseguir la victoria. El equipo se la merecía, la necesitábamos y nos da ese punto de moral que queremos para el tramo final”

¿Cómo se sintió tras despejar la ocasión de más peligro del Sporting? “Es mi trabajo defender y evitar los goles, igual que el de otros compañeros es marcarlos, el equipo estuvo muy bien defensivamente, trabajó todo el mundo de diez y por eso nos llevamos la victoria”

¿Cómo de cómodo se siente junto a Grippo en defensa? “Ya hemos jugado varias veces juntos (Grippo), nos encontramos muy bien, muy a gusto, en la plantilla tenemos muy buenos centrales, como siempre ha dicho el entrenador, todos podemos jugar, todos han jugado y lo han hecho bien. El equipo está trabajando muy bien en cualquier posición”.

¿Qué puede decirnos de que Diegui fuera el autor del gol de la victoria? “El martes ya nos dijo que había soñado que iba a jugar y a meter un gol. Se lesiona Juanjo Nieto y llega y mete el gol. Personalmente me alegro mucho, no ha jugado nada toda la temporada, este premio se lo merecía, siempre está, no se ha perdido ni un entrenamiento en todo el año, y eso que ha estado casi 30 partidos sin jugar ni un minuto y eso es duro. Se lo merece”.

¿Se divierte en acciones al límite en defensa? “A la gente que nos gusta defender y nos gustan esas situaciones sí que disfrutamos”.

¿Qué es más importante los puntos o el rival ante el que los consiguieron? “Los tres puntos los necesitábamos, sobre todo por el rival que era, la racha mala que llevábamos. Esa unión que hubo tras el partido fue especial y ahora el equipo tiene que dar un paso adelante, resolver la situación cuanto antes e ir a por el siguiente partido”

¿Han hecho cálculos de cuántos puntos necesitan para salvarse? “Nosotros tenemos que sumar los mismos puntos que la temporada pasada (53), que sabemos que con eso nos salvamos, cuanto antes lleguemos a esa cifra mejor para todos”

¿Qué les está pasando en el Tartiere? “Al final echamos de menos a la afición. El equipo de casa tiene que llevar más la iniciativa y no estamos consiguiendo esos resultados”.

¿Ha dado un paso adelante la defensa? “Esto va por etapas, igual que antes nos llegaban una vez y nos metían un gol o teníamos algún fallo individual, ahora estamos bien y estamos marcando menos goles que al principio de la temporada. Son rachas ofensivas y defensivas, ahora estamos en una etapa defensiva buena y vamos a tratar de alargarla lo máximo posible”.