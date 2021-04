El Oviedo se entrenó esta mañana en El Requexón preparando el encuentro contra el Girona y el técnico azul, el Cuco Ziganda, valoró al actualidad del equipo en una rueda de prensa telemática. El navarro habló largo y tendido sobre la situación del Oviedo y también hizo una larga reflexión sobre la Superliga, el torneo frustrado que ha acaparado todas las miradas del mundo del fútbol. A continuación, todas las declaraciones del entrenador del Oviedo.

¿Cómo está el equipo tras vencer el derbi y cómo prepara el partido ante el Girona?

"Estamos contentos por la victoria y sabemos la importancia que tiene a nivel moral, para la afición y para nosotros. Fue una gran alegría y era importante de cara a la clasificación. Estamos centrados en el trabajo y en el próximo partido"

"A ver si somos capaces de darle continuidad a la victoria. El fútbol son resultados y dependemos de ellos. Es tan maravilloso, bonito y excitante porque nadie sabe quien puede ganar. Viendo los partidos repetidos, pensamos que tuvimos más posibilidades de ganar al Alcorcón o al Castellón que en el derbi. Cuando ganas parece que hiciste más cosas. Está todo muy igualado, nos cuesta ganar, y tenemos que insistir"

"Espero un rival con la flecha para arriba, muy motivado, buscando el play-off. Están en su mejor momento del año y a nivel de moral y confianza espero un equipo muy enchufado. Nosotros también jugamos, tenemos nuestras armas"

¿Un partido básico para la salvación? ¿Habrá cambios?

"Sí, tenemos que seguir dependiendo de nosotros mismos e intentar que no se acerquen los de abajo. Eso pasa por intentar ganar el domingo. Tenemos la experiencia del año pasado, a final de temporada hay sorpresas y los de abajo dan el do de pecho. Todos los años hace falta llegar a cincuenta puntos y este año no será menos"

"Le doy vueltas al equipo. Fuera de casa damos la sensación de poder ganar y en casa nos cuesta más. Venimos de hacer un buen partido y le damos vueltas a todo. Puedo hacer cualquier cosa y no lo tengo claro"

"Diegui tiene posibilidad de repetir como titular. Tenemos también otras opciones, con Mossa, Lucas o Christian, pero Diegui cumplió y tiene posibilidades de jugar el domingo".

Las bajas

"Estamos justos de gente. Los chicos del filial nos ayudan a entrenar, son gente joven y están para suplir cualquier baja. Si van convocados pueden entrar en cualquier momento"

La Superliga

"Los que saben de verdad cómo es todo son los que están ahí. Por nuestra parte, casi como aficionados, parece que hay una serie de clubes que tienen poder económico y que todavía tienen querer más. Encima quieren hacerlo de manera vitalicia. A nivel de fútbol suena mal. A ver si todo esto sirve para que todos le demos una vuelta y que el fútbol se haga de manera más justa y racional. Es cierto que hay gente criticando estas situaciones, pero luego hipotecan el futuro de los clubes con renovaciones. Es todo curioso. La sociedad, hoy en día, es por desgracia consumista y el fútbol no escapa de ello. El fútbol es algo más que dinero: es sentimiento y es de la gente. Es un grandísimo ejemplo para los que estamos dentro, para saber que somos unos grandes privilegiados, y saber que tenemos ser muy cuidadosos con nuestras actuaciones. Hay gente que declara en contra de esto (Superliga) y luego son los primeros que hipotecan cualquier cosa con su futuro. Por un lado digo A, y por otro B. Una cosa es decir las cosas y otra hacerlas"

¿Cuántas posibilidades tiene de seguir en el Oviedo?

"Llevo 24 horas al día pensando en el Girona, que es lo que me preocupa en estos momentos”