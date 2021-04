Symmachiarii explica el motivo de poner las pancartas y el Oviedo entiende la protesta del grupo

Las dirigidas a los gestores del club estaban situadas en el exterior de las oficinas. “Carso y consejo: proyecto, reflexión y actuación”; “¿qué ser?, ¿cómo ser? proyecto”, se podía leer dos de ellas, situadas muy cerca de la puerta. “Un proyecto social para un futuro real” y “El fútbol debe ser para el aficionado”, ponían otras dos cerca del parking. “Manifiestan una preocupación que sin duda alguna es legítima para ellos”, explicaron fuentes del Oviedo sobre la protesta de los aficionados.

Además, el grupo Symmachiarii hizo público un comunicado en el que aseguró que “el club, Carso y la directiva deben reflexionar sobre el modelo de gestión que están llevando y sobre el proyecto que quieren llevar a cabo”. Ignacio Suárez “Uki”, portavoz de Symmachiarii, explicó con más detalle la posición del grupo. “Íbamos a sacar las pancartas antes del derbi, pero decidimos esperar a que pasase el partido. Creemos que el Oviedo no tiene proyecto, ni en lo deportivo ni en lo social. Seguro que los directivos del club opinan lo contrario, y estarán más informados, pero la sensación que da desde fuera es esa”, asegura Suárez.

“La relación de Symmachiarii con el Oviedo es buena en lo personal. La gente del club es agradable, pero eso no puede ir reñido nunca con la crítica constructiva. El Oviedo sabe adónde quiere llegar, que no es a otro sitio que a Primera División, pero no sabe cómo hacerlo, y entendemos que están equivocados en el rumbo de la entidad en los últimos años”, finaliza el portavoz del grupo Symmachiarii.