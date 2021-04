El bisturí del Oviedo: un planteamiento muy conservador

El Oviedo es ese equipo que se ha acostumbrado a ser feliz únicamente en dos partidos por temporada: ante el Sporting. El problema es que la seriedad de esos encuentros, la valentía, el vigor, la casta e incluso la pericia ofensiva se diluyen como un azucarillo. Como si hubiese sido un buen sueño en mitad de una gran pesadilla. Lo demuestra la derrota de ayer del Oviedo ante el Girona (0-1) gracias a un gol de Bárcenas (sí, tenía que ser él). Un guion calcado a muchos de los partidos esta campaña. Orden defensivo, seriedad, rigor táctico... hasta que llega el gol rival. Sesenta minutos tirados a la basura por especular. El Oviedo lleva compitiendo siete meses y sigue sin saber atacar. El partido de ayer, marcado como clave por el club y por el vestuario para encarrilar la permanencia y pensar en el futuro, hace daño al grupo y también al entrenador, pendiente de resolver su futuro. Por su expulsión, rigurosa pero evitable con el partido ya concluido, y por un planteamiento demasiado conservador (¿qué hacía Borja en el banquillo?) ante un rival que llegó a Oviedo en cuadro, con solo trece fichas profesionales, y se fue con una victoria de oro en su aspiración por el play-off. En la otra pantalla, la de evitar el descenso, sigue anclado el Oviedo con 43 puntos cuando quedan 18 en juego. Faltan siete y toca viajar a Almería. ¿Quién dijo que habría un final tranquilo?

Las camiseta de la Liga de Campeones

Con el asunto de la Superliga todavía coleando, el Oviedo se sumó al resto de equipos de Segunda en una iniciativa liderada por LaLiga y volvió a mostrar su rechazo en contra del frustrado torneo planteado por los equipos más ricos de Europa. Esta vez, la protesta consistió en lucir una camiseta en la salida al campo. La zamarra, negra, recogía dos lemas. “El fútbol es para los fans”, por detrás, y “Gánatelo”, por delante. La nota llamativa era el logotipo de la Liga de Campeones de la UEFA en la parte superior. En la parte inferior, lucía la marca de LaLiga. El Oviedo, que de un tiempo a esta parte ha tenido una tensa relación con la patronal, dirigida por Javier Tebas (el césped, los cacheos en El Molinón, las entradas ante el Extremadura...), parece entenderse bien con LaLiga. Por los fans.

El día para olvidar del Cuco

No fue el día del Cuco. El técnico del Oviedo acabó expulsado por protestar al final de la derrota azul ante el Girona. En la plantilla del Oviedo cundía el cabreo por un posible penalti a Tejera en la primera parte. También por otra caída de Rodri en el área en el segundo acto. De ahí que Ziganda fuese a mostrar su descontento a Sagués Oscoz. El vasco le mostró la roja y el cabreo de Ziganda fue a más. El técnico no entendió la expulsión, que llega en un momento muy delicado para el equipo. A Ziganda podrían caerle un mínimo de dos partidos, uno por la roja y otro por reincidente. De momento, no se podrá sentar seguro en el duelo ante el Almería. Bingen Arostegi, asistente del Cuco, volverá a ser protagonista. La de ayer fue la segunda expulsión del Cuco con el Oviedo tras ver la roja ante el Logroñés. Con Osasuna resultó expulsado otra vez.

Borja Valle...

Esperando por Borja Valle. El único fichaje invernal del Oviedo sigue sin contar con la confianza plena del Cuco. Ayer volvió a salir en la segunda parte y prácticamente no tuvo la oportunidad de aportar nada en ataque. Esta vez, se ubicó en la media punta, después de jugar hasta de mediocentro en varias ocasiones. La vuelta de Valle al Oviedo, a falta de seis partidos para que concluya la Liga, apunta a quedar en bajón. Como sucedió a mayor escala con otros fichajes veraniegos, da la sensación de que a Ziganda no le encajó bien en sus planes la llegada del berciano.

El lío táctico del Oviedo

El Cuco Ziganda tardó pocos minutos en mover el banquillo después de que Bárcenas anotase el único tanto del Girona. El técnico del Oviedo reaccionó y dio entrada a Borja Valle y a Rodri, los dos únicos recursos ofensivos que tenía en el banquillo. Obeng y Diegui fueron los sustituidos y el Oviedo cambió radicalmente el dibujo. Del plan inicial de atacar con dos delanteros, se pasó a un sistema con tres centrales y carrileros. El eterno sistema de Anquela en el Oviedo. Nahuel, cosa rara, se puso de carrilero izquierdo y Lucas ocupó la banda derecha. Edgar bajó al puesto de central y fue Sangalli, clásico extremo (vio una amarilla y se perderá el encuentro ante el Almería), el que cambió su posición y se puso de medio. Borja Sánchez pasó a tener libertad total en medio de un dibujo que pareció un desbarajuste táctico.