Ziganda apuesta por ser práctico y por dejar los lamentos para más adelante. El entrenador del Real Oviedo sabe que cuanto antes se resuelva la lucha por la salvación, mejor, y que todo lo que no sea pensar en el siguiente partido es apartarse de ese camino. Por lo tanto, el navarro piensa ahora en la mejor forma de encarar el encuentro del sábado (18:15 horas) en el campo del Almería y en la forma en la que se sobrepondrá a las bajas, que son varias e importantes (no estarán seguro Sangalli, por sanción, ni Javi Mier, Viti y Nieto, por lesión).

¿Qué juadores estarán disponibles el sábado? "Tenemos algunos jugadores tocados, nos quedan un par de días más para que llegue el partido y veremos su evolución. Pueden llegar un par. En cuanto a Viti, Javi Mier y Juanjo Nieto no llegan, Sangalli tiene tarjetas y luego está el tema de Gustavo (Blanco Leschuk), que ayer no pudo entrenarse y hoy a ver si está y si puede llegar. Luego tenemos un par más tocados que confiamos en que puedan llegar".

Da la sensación de que está contando con un grupo reducido de jugadores dentro de la plantilla. "Prácticamente, quitando dos o tres jugadores, el resto sí que han participado y tienen sus oportunidades. Evidentemente, hay un bloque que sí consideramos que pueden jugar, que merecen jugar y que participan regularmente. De todo el mundo es sabido quiénes son los que más participan, pero para mí todos son importantes y más en este mes que nos queda de competición. Todo el mundo tiene que estar preparado, tenemos el gran ejemplo de jugadores que no participaron en todo el año y que luego han participado y han dado un gran rendimiento. Para eso están las plantillas, para estar ahí y estar preparados y luego juegan los que el entrenador considera que tienen que jugar. El equipo sí que da muestras de que puede, pero nos está faltando puntuar por muchísimas cosas".

¿Cómo están físicamente? "En el plano físico estamos bien, por lo que dicen los datos y por lo que dicen los partidos. El equipo los síntomas que da, aunque estamos justos de efectivos en cuanto a número, porque no tenemos un número excesivo y en cuanto tenemos dos bajas vamos más justos, pero sí que los que están jugando tienen un buen componente físico y de hecho lo demuestran a diario, como se pudo ver en el partido del Girona y en el Sporting”.

Parece que Borja Valle no encuentra su posición. "Juego en una posición en la que tenemos a Borja Sánchez y Nahuel, y ahora él está siendo el revulsivo, el recambio de esos jugadores y le está costando entrar. El entrenador se guía por lo que ve, por las sensaciones o por la idea de fútbol que tiene. Borja y Nahuel son los que estamos decidiendo que salgan de inicio y son los que están participando regularmente. Luego, a partir de ahí, no está siendo fácil también por el momento de la temporada, por el momento de juego, que en cuanto a juego combinativo, de posesión, no somos un equipo de ese tipo, pero sí durante la primera vuelta y el inicio de la segunda hemos tenido momentos más finos que ahora. Ahora estamos defensivamente bien, ofensivamente hacemos nuestras cosas, no estamos muy certeros, pero hacemos nuestras cosas, pero en cuanto a juego de posesión, que le favorecería a Borja Valle, no estamos tan lúcidos, pero aun así es un jugador que tiene que ser importante. Tiene cosas que otros jugadores no tienen”.

¿Por qué utilizó un esquema con tres centrales y con Sangalli de medio? "Ya lo hicimos en Castellón también, es una manera de contar con más gente en campo contrario, una manera de defender con tres y tener a más gente en líneas ofensivas. Marco (Sangalli) es un jugador que conduce mucho, lleva el juego hacia adelante y empuja al equipo contrario a meterse atrás. En situaciones en las que uno tiene que arriesgar, evidentemente estás muy expuesto, en cualquier momento te pueden meter una contra y los jugadores de atrás están mano a mano, como paso en el día del Girona, pero también es cierto que entre que el equipo contrario se repliega y tú con Nahuel en banda y con Marco y Tejera en el centro del campo llevando el juego hacia adelante, y una salida un poco más limpia de Edgar, eso también ayuda a ser más ofensivo y en momentos en los que tienes que arriesgar, porque estás muy expuesto, nos ayudó y se vio el cambio. Otra cosa es que aciertes o no aciertes. Creo que ese cambio fue para bien, la pena es que no se pudo notar en el marcador".

¿Qué le parece la situación en la que llega el Almería? "No lo sé, no sé qué pensar, es un equipo con muchísima calidad. Hay momentos de la temporada en los que los resultados se te dan de cara porque estás muy efectivo de cara a portería y hay otros momentos en los que no terminas de culminar los partidos. El Almería ahora mismo no está ganando, pero no ha ganado por circunstancias muy puntuales y yo diría que casi más anecdóticas que otra cosa, porque ofensivamente es de los mejores equipos de la categoría, con Mallorca, Rayo, Espanyol, son de ese tipo, es un equipo muy completo en el plano ofensivo, luego defensivamente igual no está teniendo la solidez del Mallorca o del Espanyol, pero creo que a lo largo del año ha sido de los equipos que mejor ha jugado al fútbol".

¿Y que lleguen con un entrenador nuevo? "Es un entrenador al que conocemos, con mucha experiencia, gran entrenador, lo ha hecho muy bien tanto en Huesca, como Espanyol, en el Betis fue más complicado, sabemos que es un entrenador muy organizado, que sabe muy bien lo que quiere, evidentemente no va a tener tiempo para plasmar sus ideas, pero es un buen entrenador, con experiencia, conoce la Segunda y tiene un buen equipo: es una buena mezcla".

¿Cómo ve la lucha por salvar la categoría? "Hay ocho equipos implicados y las distancias son las que son, cada vez son más cortas, y ahora cada partido hay menos situaciones para corregir los errores, o son situaciones en las que si aciertas a los contrarios les es mucho más difícil porque el margen va a ser muy corto a partir de ahora. Es importante que mantengamos esa distancia y que dependamos siempre de nosotros. Las cosas son como están, no son las que queríamos, pero están así. Lo que no vale la pena es lamentarse y lo único que queda es centrarnos en el siguiente partido, que ahora es Almería, intentar sacarlo, intentar tener una actuación como las que estamos teniendo últimamente fuera de casa”.

¿Qué opina de que le hayan sancionado con dos partidos? "Grave error mío, vuelvo a pedir disculpas a la plantilla y al club porque, aunque sigo pensando que no es expulsión mi comentario, pero no tengo que darle pie al árbitro a que se equivoque. Entonces, un grave error del que me arrepiento y tendré que pagar los partidos y lo que venga, es la sanción que hay, una grave equivocación de mi parte".

¿Y sobre la polémica por las categorías inferiores con el Sporting? "No tengo una información directa, he podido leer, hemos comentado de una manera muy liviana, tampoco sé exactamente qué ha pasado, así que no tengo una opinión clara de cómo son los temas. Son temas aparte de la primera plantilla, estamos centrado en el partido de Almería".