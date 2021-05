El central del Real Oviedo Simone Grippo hizo el tanto del empate a 2 ante el Almería con un gol más propio de delantero que de defensa. Una milagrosa chilena que sirvió a los azules para sacar un punto de un campo complicado y para dejar algo más cerca la permanencia.

Tras la sesión de entrenamiento de esta mañana, el jugador reconocía que están "satisfechos" con lo logrado en el Estadio de los Juegos Mediterráneos: "Estamos satisfechos porque al menos sacamos algo de Almería, el grupo trabajó mucho y fue capaz de reaccionar en el segundo tiempo", algo por lo que, dice, están "contentos". En cuanto a la acción del gol, señaló que: "Se dieron las circunstancias, Carlos (Hernández) ganó muy bien el duelo aéreo y yo tuve la suerte de que el balón me cayese ahí, es un gol que tiene importancia, no sé si es el más importante que he marcado".

Dando por bueno el punto "en un campo difícil", Grippo empieza a pensar ya en el próximo encuentro: "Ahora estamos ya con la cabeza en el domingo, en el Sabadell". Un duelo que considera importante pero no definitivo: "Una victoria no finiquitaría la temporada, queda el Sabadell y otros cuatro partidos pero seguramente sea un partido bastante importante porque el Sabadell está metido abajo". En cuanto a qué razones han llevado a tener al Oviedo metido abajo a estas alturas de la temporada, Grippo, uno de los capitanes aseguró que "se tendrá que hacer un resumen al final del año. Ahora mismo no estoy capacitado para hacer cuentas, no puedo responder", añadió.

También comentó la defensa de tres centrales con la que comenzó el Oviedo el partido y que no dio buen resultado al menos en cuanto al marcador del partido: "El planteamiento sí fue el adecuado porque el Almería es un equipo con muchísima calidad en ataque". Que no saliera bien es para Grippo culpa de ellos, de los futbolistas: "Cómo salga depende de los jugadores y en el primer tiempo hubo algún desajuste, hay que mejorar en ese sentido, pero viendo cómo está el Almería y los jugadores que tiene, creo que el planteamiento fue acertado".