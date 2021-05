Jimmy fue una de las mejores cosas que le pasaron al Oviedo el sábado en el empate a 2 ante el Almería. La segunda parte que realizó el canterano azul sirvió para comprobar que el centrocampista estaba en un gran estado de forma y que puede ayudar al equipo a conseguir su objetivo de la permanencia. El futbolista analizó esta mañana la actualidad del equipo.

¿Cómo llega el equipo a un duelo tan clave como el del domingo (16 horas) ante el Sabadell? El equipo está bien, entrenando a tope. La situación que vivimos el año pasado nos sirve para saber que no queremos llegar al final tan apretados, veo al equipo tranquilo".

¿Pueden llegar los nervios? Ni ansiedad ni nerviosismo. Estamos tranquilos porque salvarnos depende de nosotros, tenemos partidos claves en estas semanas y si los afrontamos de la mejor manera vamos a conseguir la salvación.

¿Personalmente cómo lleva que el Oviedo esté cerca de la zona de abajo? "Lo llevo bien, los que estuvimos la temporada pasada vivimos una situación todavía mucho peor, hay que intentar mantener la paciencia, estar tranquilos y pensar que todavía depende de nosotros el salvarnos".

¿Pueden dejarlo todo resuelto el domingo ante el Sabadell? "Esta semana el Sabadell va a ser el más importante de los partidos que nos quedan y la siguiente será el próximo rival y así sucesivamente. Es verdad que el de Sabadell es un partido muy importante porque juegas contra un equipo que también está ahí abajo con nosotros, pero todavía quedan cinco y el primero no tiene por qué ser una final. Esperemos que la salvación llegue lo antes posible y lo primero es el Sabadell, pensar en este partido y sacar los tres puntos, y si viene en dos semanas mejor que en tres, pero lo importante es que llegue. Es verdad que ganar al Sabadell no será definitivo porque matemáticamente no estaríamos salvados pero sí sería un paso de gigante para lograr la permanencia".

Usted ha tenido muy pocas oportunidades esta temporada y, de pronto, cuajó un gran partido ante el Almería. ¿Cómo analiza su año? "Siempre se agradece que hablen bien de uno y cuando se está contando con tan pocas oportunidades no es fácil salir y hacerlo bien, o intentar hacerlo bien, así que se agradece. No pienso mucho en lo que juego, llevo todo un año entrenando, centrándome en el día a día e intentando mejorar y luego, el fin de semana, como no depende de mí lo dejo para que decida el entrenador"

¿Qué le dice Ziganda? "Ziganda me dice que esté tranquilo, que siga entrenando como lo vengo haciendo y que me centre en mí, que tarde o temprano llegarán las oportunidades. Es una situación complicada, todo el mundo quiere jugar, pero solo pueden hacerlo once. Es el entrenador es el que elige y como es algo que yo no puedo controlar, no quiero que me desgaste mucho. Si dijera que merezco más oportunidades sería una falta de respeto hacia mis compañeros, que juegan once que también lo intentan hacer lo mejor posible.

¿Cómo ve su futuro? "Quiero pensar en el equipo, en conseguir el objetivo y luego, cuando acabe la temporada, ya hablaremos de ello".