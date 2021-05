La afición critica la temporada del Real Oviedo pero confía en la salvación

La afición del Oviedo lo tiene claro: el equipo de Ziganda se salvará y seguirá la próxima temporada en Segunda. El pundonor que le puso el equipo el sábado en la segunda parte del encuentro ante el Almería, en el que los azules empataron tras ir perdiendo 2-0, es una de las principales razones que tienen para estar convencidos. Eso no quiere decir que valoren positivamente una temporada que, en general, califican como mediocre. Los peñistas lamentan verse otra vez envueltos en la lucha por la permanencia, aunque lo que más les duele es no poder acudir al campo a apoyar a su equipo ni en el Carlos Tartiere ni, sobre todo, a domicilio, donde la afición azul nunca dejaba solo a su equipo.

El presidente de la peña azul El Cortijo, de La Corredoria, Pepe Mosteirín, ve al Oviedo “mentalmente fuerte”. “Veo a los jugadores comprometidos, otra cosa es que técnica y tácticamente el equipo no está tan bien, pero creo que la permanencia se va a conseguir con solvencia”, añade. El presidente de la peña de La Corredoria tiene hasta hechas las cuentas: “Con sumar cuatro puntos en el Tartiere en las dos próximas jornadas está arreglado”. Además, Mosteirín está convencido de que el Oviedo “va a ganar al Sabadell”. Un partido, dice, “importantísimo”.

Lo que le genera más dudas al presidente de El Cortijo es el conjunto de la temporada que está realizando el Oviedo: “Me sabe a muy poco, le pondría como mucho un 5.5 de nota”. Y es que considera que “se ha sufrido demasiado”. Aunque, lo que más le duele es no poder viajar con el Oviedo. “Lo que más echo de menos es viajar, ese ambientazo que había cuando el Oviedo jugaba fuera, lo pasamos muy bien”. Además, con la pandemia, la sede de la peña está cerrada y eso les dificulta ver los partidos juntos: “A veces quedamos en un bar que hay al lado, pero no es lo mismo”, sentencia.

Ramón Martínez, vicepresidente de la peña azul Castrillón, también está convencido de que el Oviedo continuará la próxima temporada en Segunda: “Si se mantiene la actitud que tuvieron en la segunda parte del partido contra el Almería se va a conseguir”. Para ello considera “clave” el encuentro del domingo (16 horas) ante el Sabadell: “Si no se gana los fantasmas van a empezar a aparecer. El objetivo ahora tiene que ser ganar el domingo, necesitamos los puntos y es un rival de nuestra Liga e, insisto, con la actitud del otro día no va a haber ningún problema”.

Ramón Martínez también es bastante crítico con la campaña que están haciendo los azules: “Me ha decepcionado, no se han hecho las cosas bien, se ficha a jugadores que luego no juegan, en invierno lo mismo, los demás sí que se refuerzan y nosotros nos debilitamos, hemos pasado de 24 fichas profesionales a 20 durante la temporada, no se ha planificado mucho”. En su caso, lleva muy mal lo de no poder ir a ver al equipo: “Lo que nos presta es ir al campo, además somos una peña que viajamos mucho con el equipo”.

Desde la peña Azul Vegadeo, Antonio Seijo, también es de los que piensa que “no va a haber problema para salvarse”. “Si se gana el domingo estará prácticamente finiquitado, además después nos enfrentamos a Málaga y Mirandés, que están prácticamente sin objetivos”. También en su caso está algo decepcionado con el rendimiento que ha dado el equipo esta temporada: “Pensaba que íbamos a estar más cerca del play-off que de la zona de abajo, estoy algo decepcionado con la plantilla”. En su caso le pone al equipo de nota “un 5 pelado”. También lamenta no poder ir a ver los partidos del Oviedo, tanto en el Tartiere como los que les pillan cerca de Vegadeo: “Nos hemos juntado muy poco porque hasta en los bares es complicado ya que en pocos tienen contratado el fútbol”.

Isidoro Roldán, de la peña azul Orgullo Carbayón, considera que tendría que suceder “una tragedia” para que el Oviedo bajase. “Somos los que estamos mejor posicionados para salvarnos, aunque es clave el partido ante el Sabadell. Si se gana no habrá problemas”, dice. Para él la temporada se puede calificar de “regular tirando a mala. Teníamos expectativas de que fuera mucho mejor, pero todo el rato empatando es difícil”. En su caso, lo de no poder ir al campo es algo especialmente duro: “Lo llevo muy mal porque, además, vivo al lado del Tartiere y escucho la megafonía”.