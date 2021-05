El ensayo de El Requexón: Ziganda medita jugar con dos puntas y Jimmy gana enteros para ser titular

El técnico del Oviedo, que cumplirá el domingo su segundo y último partido de sanción tras ser expulsado ante el Girona (0-1), medita darle una vuelta al dibujo para buscar más mordiente arriba y sumar de tres. Por lo ensayado en la ciudad deportiva, Ziganda podría optar por un esquema con dos delanteros. Lo que parece desterrado es la fórmula de tres centrales y carrileros, utilizada esta temporada en tres ocasiones con escaso éxito final. Varias circunstancias recientes favorecen las posibilidades de un esquema con dos delanteros el domingo.

Los esquemas utilizados por Ziganda en lo que va de temporada • 4-2-3-1 • 5-3-2 • 4-4-2 26 3 8 veces veces veces Femenías Femenías Femenías Grippo Nieto Arribas Christian Mossa Nieto Arribas Christian Mossa Christian Carlos Diegui Mossa Edgar Tejera Edgar Tejera Sangalli Edgar Tejera Nahuel Nahuel Sangalli Nahuel Borja Sánchez Leschuk Obeng Borja Valle Obeng Leschuk (Alineaciones tipo) Oviedo-Cartagena 0-0 Leganés-Oviedo Alcorcón-Oviedo Almería-Oviedo 2-1 1-1 2-2 Oviedo-Sporting Oviedo-Logroñés Oviedo-Tenerife Oviedo-Mallorca Málaga-Oviedo Logroñés-Oviedo Oviedo-Albacete Oviedo-Girona 1-0 2-3 4-2 2-2 1-1 0-0 0-1 0-1 Mirandés-Oviedo 1-1 Oviedo-Espanyol 0-2 Albacete-Oviedo 1-1 Girona-Oviedo 0-1 Oviedo-Rayo 0-0 Las Palmas-Oviedo 1-2 Oviedo-Castellón 4-0 Zaragoza-Oviedo 1-2 Oviedo-Fuenlabrada 1-1 Lugo-Oviedo 0-0 Cuco Ziganda Oviedo-Almería 1-2 Oviedo-Alcorcón 1-1 Sabadell-Oviedo 0-1 Ponferradina-Oviedo 1-0 Cartagena-Oviedo 2-0 Oviedo-Lugo 3-1 Fuenlabrada-Oviedo 2-2 Oviedo-Zaragoza 1-0 Espanyol-Oviedo 1-1 Oviedo-Leganés 1-3 Mallorca-Oviedo 0-0 Oviedo-Ponferradina 1-1 Castellón-Oviedo 1-0 Oviedo-Las Palmas 0-0 Sporting-Oviedo 0-1 Los esquemas utilizados por Ziganda en lo que va de temporada • 4-2-3-1 26 veces Femenías Nieto Arribas Christian Mossa Edgar Tejera Sangalli Nahuel Borja Sánchez Leschuk (Alineaciones tipo) Oviedo-Cartagena 0-0 Mirandés-Oviedo 1-1 Oviedo-Espanyol 0-2 Albacete-Oviedo 1-1 Girona-Oviedo 0-1 Oviedo-Rayo 0-0 Las Palmas-Oviedo 1-2 Oviedo-Castellón 4-0 Zaragoza-Oviedo 1-2 Oviedo-Fuenlabrada 1-1 Lugo-Oviedo 0-0 Oviedo-Almería 1-2 Oviedo-Alcorcón 1-1 Sabadell-Oviedo 0-1 Ponferradina-Oviedo 1-0 Cartagena-Oviedo 2-0 Oviedo-Lugo 3-1 Fuenlabrada-Oviedo 2-2 Oviedo-Zaragoza 1-0 Espanyol-Oviedo 1-1 Oviedo-Leganés 1-3 Mallorca-Oviedo 0-0 Oviedo-Ponferradina 1-1 Castellón-Oviedo 1-0 Oviedo-Las Palmas 0-0 Sporting-Oviedo 0-1 • 5-3-2 3 veces Femenías Grippo Christian Carlos Diegui Mossa Edgar Tejera Nahuel Borja Valle Obeng Leganés-Oviedo Alcorcón-Oviedo Almería-Oviedo 2-1 1-1 2-2 • 4-4-2 8 veces Femenías Nieto Arribas Christian Mossa Sangalli Edgar Tejera Nahuel Leschuk Obeng Oviedo-Sporting Oviedo-Logroñés Oviedo-Tenerife Oviedo-Mallorca Málaga-Oviedo Logroñés-Oviedo Oviedo-Albacete Oviedo-Girona 1-0 2-3 4-2 2-2 1-1 0-0 0-1 0-1 Los esquemas utilizados por Ziganda en lo que va de temporada • 4-2-3-1 • 5-3-2 • 4-4-2 26 3 8 veces veces veces Femenías Femenías Femenías Grippo Nieto Arribas Christian Mossa Nieto Arribas Christian Mossa Christian Carlos Diegui Mossa Edgar Tejera Edgar Tejera Sangalli Edgar Tejera Nahuel Nahuel Sangalli Nahuel Borja Sánchez Leschuk Obeng Borja Valle Obeng Leschuk (Alineaciones tipo) Oviedo-Cartagena Mirandés-Oviedo Oviedo-Espanyol Albacete-Oviedo Girona-Oviedo Oviedo-Rayo Las Palmas-Oviedo Oviedo-Castellón Zaragoza-Oviedo Oviedo-Fuenlabrada Lugo-Oviedo Oviedo-Almería Oviedo-Alcorcón Sabadell-Oviedo Ponferradina-Oviedo Cartagena-Oviedo Oviedo-Lugo Fuenlabrada-Oviedo Oviedo-Zaragoza Espanyol-Oviedo Oviedo-Leganés Mallorca-Oviedo Oviedo-Ponferradina Castellón-Oviedo Oviedo-Las Palmas Sporting-Oviedo 0-0 Leganés-Oviedo Alcorcón-Oviedo Almería-Oviedo 2-1 1-1 2-2 Oviedo-Sporting Oviedo-Logroñés Oviedo-Tenerife Oviedo-Mallorca Málaga-Oviedo Logroñés-Oviedo Oviedo-Albacete Oviedo-Girona 1-0 2-3 4-2 2-2 1-1 0-0 0-1 0-1 1-1 0-2 1-1 0-1 0-0 1-2 4-0 1-2 1-1 0-0 Cuco Ziganda 1-2 1-1 0-1 1-0 2-0 3-1 2-2 1-0 1-1 1-3 0-0 1-1 1-0 0-0 0-1

Un factor esencial no es otro que las molestias físicas que tiene Borja Sánchez y que le han alejado del once tras el partido ante el Sporting. Si el ovetense no es titular, Nahuel gana enteros para desplazarse a la banda y deja el necesario hueco en la mediapunta para optar por un cambio de dibujo.

El otro factor es el desempeño de Obeng, que anotó gol ante el Almería tras varios meses de sequía, y la posible vuelta de Leschuk al once tras atravesar problemas de cervicales contra el Girona. El 4-4-2 era, a priori, el esquema fetiche de Ziganda para el Oviedo, aunque los derroteros de la temporada le han llevado a jugar con un dibujo con un mediapunta.

El acomodo de Nahuel justo detrás de Leschuk en el encuentro ante Las Palmas de la primera vuelta (1-2) fue definitorio, con Borja Sánchez desplazado a la banda. El Oviedo ha jugado con un mediapunta en 26 ocasiones, con un esquema de dos arietes en ocho partidos y con un sistema de cinco defensas en los tres partidos restantes de lo que va de temporada.

Mientras Ziganda se piensa el dibujo, Jimmy gana cada día más enteros para ser titular contra el Sabadell después de su buen desempeño frente al Almería. La ausencia de Tejera, que ayer volvió a causar baja en El Requexón ya que está a punto de ser padre, abren las puertas del once al medio ovetense.

El catalán, además, atravesaba problemas físicos y Ziganda no está dispuesto a arriesgar con un jugador básico en su esquema.

El Cuco mantuvo ayer varias charlas con Jimmy y le corrigió los movimientos en reiteradas ocasiones de la sesión, en la que el Cuco tuvo que hacer encaje de bolillos con varios jugadores del Vetusta. La buena noticia fue la presencia de Viti tras varias semanas alejado de los entrenamientos por problemas físicos. Además de Tejera, también causaron baja Javi Mier y Nieto por lesión.

Para completar la sesión Ziganda llamó a varios jugadores del filial. Estuvieron Álex Suárez, Joselu, Sandoval, Bernabéu y Armenteros. La parte negativa es que el Vetusta juega el domingo a las 17.00 horas ante el Salamanca, solo una hora después de la cita primer equipo, por lo que si Ziganda convoca a algún canterano y no juega con los mayores, tampoco podrá hacerlo con los de Cañedo. Esa circunstancia hace complicado la presencia de algún jugador del Vetusta en la convocatoria.