El Oviedo se entrenó esta mañana en El Requexón, preparando el partido del domingo ante el Sabadell en el Tartiere (16.00 horas). Por tercera vez consecutiva, Tejera no se entrenó con sus compañeros. El catalán ya ha sido padre y tiene difícil llegar en las mejores condiciones al encuentro, por lo que Jimmy podría ser titular. En la sesión de esta mañana estuvo Bernabéu, del filial, y no hubo ninguna baja más además de los lesionados Juanjo Nieto, que hizo trabajo al margen, y Javi Mier, con fascitis. Francesc Arnau y Federico González siguieron el entrenamiento en el campo número 1 de El Requexón y por la ciudad deportiva también se pasó Manuel Paredes, presidente en funciones del Oviedo.

Relacionadas Mossa renueva con el Oviedo y afrontará su quinto curso de azul

Tras la sesión, el Cuco Ziganda analizó la actualidad del equipo azul. Estas fueron sus declaraciones.

Estado físico de los jugadores

“Acusamos el paso de los entrenamientos y partidos. Tenemos algunos tocados y esperemos que estén en predisposición, si no es de inicio, en la segunda parte. Viti ha entrenado por fin con todos y podemos contar con él. El resto está bien. Borja Sánchez ha entrenado mejor e iremos viendo. Tejera ha sido padre, está con su mujer, y ya veremos como está de las molestias y de esta semana de estrés por su paternidad”.

“Es importante que no se nos lesione más gente, pero si tenemos pistas de jugadores que pueden correr riesgos puede ser un matiz para decidirnos por un jugador o por otro. Todos son importantes, salgan o no de inicio. Necesitamos tener a toda la plantilla”.

Las cuentas por la salvación y el goal-average

“Hacer cuentas no sé si lleva a algo. No hace falta hablar para saber la trascendencia que tiene el partido. Solo quedan cinco partidos y son cinco finales. La primera es la de este domingo y la tenemos que tomar como tal y llegar en las mejores condiciones posibles. En eso incidimos. No hablamos de cuentas porque todos somos conscientes del momento en el que estamos”.

“Hay de todo. Con el Logroñés y Albacete lo tenemos partido. Con Zaragoza, Alcorcón y alguno más lo tenemos ganado. Es Sabadell es un rival directo y el resultado tiene doble trascendencia. Hay que tener en cuenta que el goal-average puede tener importancia, pero hay que pensar en sacar los tres puntos. Sería un paso muy importante”.

La endeblez en casa y la ansiedad

“Hemos podido sacar más, pero no hemos sido capaces. No nos queda otro remedio que darle la vuelta. Quedan cinco partidos, tres son en casa, y tenemos que intentar sacarlo. Somos conscientes de ello y tenemos que estar preparados”.

“Va a ser importante todo. Queda menos tiempo para acabar la temporada y hay menos margen de error. Mentalmente es importante controlar esas situaciones y poner el foco en el verde. Saber que hacer con balón y mantener la concentración plena. Lo demás ayuda a confundirte y tenemos que centrarnos solo en el fútbol”.

“Los de abajo están sumando más puntos y nosotros no somos capaces de ganar, nos cuesta un mundo. En Almería no nos rendimos, pero tuvimos partidos como Las Palmas o Girona, en los que no sumamos todo lo que quisiésemos”.

El rival

“El Sabadell llega en un gran momento. Han perdido solo 1 partido de los últimos 8. En la primera vuelta les costó sacar resultados y han mejorado. Se han juntado más, han cogido confianza y se arman con solidez. Mantienen la idea del año pasado y quieren tener la posesión”.

¿Otra vez tres centrales?

“Es una de las opciones y tenemos jugadores para ello. El otro día, en mi opinión, salió bien en la primera media hora. Tenemos jugadores para formar de esa manera”.

“Christian puede jugar en las dos posiciones, de lateral izquierdo y central. Los centrales están a un nivel parecido y es difícil tomar una decisión. De los cuatro, es el jugador que más se puede amoldar. No es un lateral como Lucas o Mossa, pero tiene experiencia y puede jugar ahí”.

Los jugadores del filial

“Los necesitamos para entrenar, porque tenemos jugadores con molestias y de baja. Me viene bien para conocerlos, tenerlos cerca y ver como se comportan con nosotros. A partir de ahí, iremos viendo. Tenemos que ser precavidos y cuidadosos y necesitamos a los de la primera plantilla disponibles, pero no estamos exentos de lesiones y también necesitamos garantías. Para eso entrenan con nosotros los jugadores del filial”.