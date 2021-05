Las otras renovaciones por partidos del Oviedo: de Rocha a Christian pasando por Toché

El último ha sido Mossa, pero para nada es el único. El lateral izquierdo del Oviedo ha renovado su contrato con el club azul tras llegar a un número estipulado de partidos jugados. Mossa, de momento, ha completado veinticinco en Liga. Esa fórmula, la de renovar a jugadores en base a determinados encuentros disputados, ha sido habitual en la dirección deportiva azul en los últimos años desde el ascenso.

Un repaso cronológico a algunas de las ampliaciones lo demuestra. Y es que, aunque el Oviedo ha ido variando de política deportiva al mismo ritmo que cambiaba el director, las ampliaciones por objetivos se han mantenido a lo largo del tiempo. El club ha entendido que renovar por objetivos es una forma de mantener motivado al jugador durante toda la campaña. Lo han hecho todos los directores deportivos hasta la fecha: Carmelo del Pozo, Ángel Martín González y Francesc Arnau.

Ha habido numerosos casos con particularidades: algunos no llegaron a la cifra estipulada y a otros, pese a sí llegar, no les bastó para seguir en el Oviedo y acabaron rescindiendo. En la plantilla actual hay varios jugadores con dichas cláusulas en sus contratos. Además de Mossa, el meridiano ejemplo es Christian Fernández. En las cinco temporadas que lleva en el Oviedo el cántabro ya ha renovado por objetivos en dos ocasiones.

La primera, tras la temporada 2018-2019. Y la segunda, hace escasos meses, al llegar a los veinte partidos jugados esta temporada con el equipo azul.

Además de esas dos ampliaciones, Christian cerró otras dos tras sentarse a negociar con el club. En la plantilla actual hay otros tres jugadores que tienen una cláusula de renovación automática. Diegui es uno de ellos, aunque ya tiene imposible llegar a la cifra estipulada. Tejera, por su parte, tiene renovación automática, aunque no por partidos, simplemente si las dos partes están de acuerdo. En su caso, club y jugador negocian en estos momentos un nuevo contrato para que el catalán siga de azul.

Sangalli es el otro futbolista que en su contrato estipulaba una renovación automática en caso de llegar a treinta partidos esta campaña. En su caso, Arnau decidió agilizar los tiempos y atar antes al donostiarra hasta 2023 con posibilidad a ampliar una más. Lo mismo sucedió con Carlos Hernández hace dos años. El central jienense tenía una cláusula similar pero el club decidió atarle debido al interés de otros equipos en el central.

En las temporadas anteriores, hubo al menos dos casos en los que llegar a los partidos estipulados no significó seguir de azul. Toché, exgoleador azul, renovó por partidos en febrero de 2019, aunque abandonó la disciplina oviedista al acabar la campaña, en la que tuvo una escasa participación. Rocha, una temporada antes, también consiguió llegar al número estipulado de partidos que le permitía renovar, pero el club le rescindió al no contar para Anquela. A la inversa, también hubo jugadores que no consiguieron cumplir la cláusula. Fue el caso de Borja Valle en su primera etapa como azul.

La renovación de Borja y la de Lucas, pendientes de cerrarse. Con Mossa renovado, el club espera que Lucas y Borja sean las dos siguientes firmar su ampliación de contrato. Ambas operación están pendientes de la luz verde del Grupo Carso.