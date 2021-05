La primera final por la salvación: sensaciones y posible once del Oviedo hoy ante el Sabadell

El entrenador del Oviedo, el Cuco Ziganda, cumplirá su segundo partido de sanción tras ser expulsado ante el Girona y prepara varios cambios en la alineación en busca de más mordiente en el ataque. El conjunto azul necesita hacerse fuerte en el Tartiere, su asignatura pendiente ese curso, para encarrilar la temporada y no jugársela en las últimas jornadas.

La principal novedad en la alineación del Oviedo apunta a ser la presencia de Jimmy como titular junto a Edgar. Tejera se entrenó ayer en El Requexón tras causar baja toda la semana por su paternidad y va convocado, pero parece complicado que salga de inicio. Jimmy cuajó una gran segunda parte en el empate ante el Almería (2-2) y la ausencia de Tejera esta semana le abren las puertas de la titularidad.

El Cuco, por lo ensayado en El Requexón, también daría una vuelta al esquema utilizado en Almería, con tres centrales y carrileros. El técnico del Oviedo probó durante estos días con un dibujo con dos delanteros, pero Borja Sánchez está mucho mejor de sus molestias físicas y podría volver a la titularidad tras dos partidos en el banquillo. Leschuk sería el otro atacante que regresaría al once.

En ese caso, el ovetense partiría de extremo izquierdo y Nahuel se colocaría de mediapunta. Sangalli, ausente por sanción ante el Almería, regresa a una citación y será titular. En la defensa, lo más probable es que Arribas regrese al once tras descansar la pasada jornada y se mantenga Grippo. La novedad en la convocatoria azul, además de la presencia de Tejera, es el pivote del Vetusta Guille Bernabéu, que debuta en una citación con los mayores. Pieza clave en el filial, el valenciano esperará su turno en el banquillo, pero pase lo que pase no podrá jugar con el Vetusta ante el Salamanca. El once del Oviedo podría ser el formado por: Femenías; Diegui, Grippo, Arribas, Mossa; Edgar, Jimmy, Borja Sánchez, Sangalli; Nahuel y Leschuk.

El Sabadell, por su parte, llega al partido con las bajas del lateral izquierdo Josu Ozkoidi, expulsado ante el Rayo, y del medio Adri Cuevas. Los catalanes llevan dos victorias consecutivas.

El lateral francés Pierre Cornud, ex jugador del Vetusta, y el centrocampista Xavi Boniquet apuntan a sus sustitutos en el once titular.