La alegría del Oviedo Femenino por jugar en el Tartiere: "Esto es muy gordo"

El Oviedo Femenino ya no tiene opciones de ascenso a Primera División, pero la temporada actual ya queda para la historia del club. El equipo femenino despedirá el curso por todo lo alto: jugando en el Carlos Tartiere.

Las azules jugarán el domingo 30 de mayo en el estadio azul ante la Secció Esportiva AEM, el duelo correspondiente a la última jornada de Liga. Será la primera vez que en sus 41 años de vida el Oviedo Femenino juegue en el estadio azul. “Esto es lo más grande que ha pasado en la historia del fútbol femenino en Asturias. Es un premio al trabajo de todos los años que llevamos tirando del carro”, explica Ana Lacalle, que es la actual vicepresidenta del Oviedo y fundó el club en 1980. “Esto es muy gordo. Si me llegan a decir hace 40 años que las chicas iban a jugar en el Tartiere no me lo creo. Sería impensable en mi etapa. Si me dicen que es un sueño, me lo creo”, asegura Lacalle.

Por normativa de Salud, en competiciones nacionales podrían acceder hasta 300 personas, pero no está asegurado que pueda haber público en el encuentro que el Oviedo Femenino dispute en el Tartiere. Lo esperado es que no se permita público, aunque faltan detalles por pulir. El Oviedo, inquilino del estadio municipal, celebra que el equipo femenino pueda disfrutar de Tartiere, un campo de Primera División. En el club azul explican que la idea nació hace algo más de un mes de la propia entidad, que se la trasladó al Femenino. Este, a su vez, pidió permiso al Ayuntamiento, propietario de campo, que dio luz verde para la celebración.

Es una cosa que se venía reclamando desde hace tiempo y se lo merecen. Es un hito importante en la historia del club y un primer paso. El problema es que se han truncado un poco las expectativas deportivas, pero la temporada ha sido fenomenal y se merecen este pequeño homenaje. Nunca lo olvidarán”, explica Marcos Suárez, presidente de la peña el Puntero, del Oviedo Femenino.

Esta tarde en el Tartiere tendrá lugar un acto de presentación para el histórico partido del Oviedo Femenino.