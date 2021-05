Diegui se abre a renovar a la baja con el Oviedo

El lateral acaba contrato con el Oviedo a final de temporada. Tiene una cláusula de renovación automática por partidos jugados que ya no se puede activar. La única forma de que siga es que el club azul le ofrezca la continuidad. Él, con temple, respondió ayer con naturalidad a una hipotética oferta de renovación a la baja. “Sí (la aceptaría). ¿Por qué no? Me crie aquí, el Oviedo es el club de mi vida. Si me ofrecen una renovación a la baja e interesa a las dos partes, bienvenido sea”, dijo Diegui.

“Me gustaría seguir en el Oviedo, pero no me cierro a nada. Me gustaría probar de todo. Si me ofrecen renovar me gustaría”, incidió el canterano tras recibir el galardón al mejor azul del pasado mes. El matiz “a la baja” en la renovación es el asunto principal.

Diegui tiene un salario alto desde su última ampliación en el año 2019, principal obstáculo para su salida en los últimos tiempos. El club considera que su sueldo no es asumible en tiempos de covid. El interrogante es qué posición tendría la entidad en una renovación a la baja que Diegui ya ha dicho que aceptaría. El club, de momento, apunta las palabras del canterano, pero esperará hasta final de curso para tomar las decisiones importantes.

Con Arnau al frente, Christian Fernández renovó a la baja y Saúl Berjón también recibió una oferta similar. Solo fructificó la del defensa cántabro. “Creo que están contentos con mi trabajo (la dirección deportiva), independientemente de si juego o no. Si me puedo quedar, me quedo; si no, no pasa nada”, dijo el canterano, que insistió en que no se esperaba tener este protagonismo en el final de Liga.

Diegui fue suplente ante el Sabadell tras dos jornadas seguidas de titular. “No me sorprendió la suplencia. El míster decide y unas veces juegas y otras no. Cuando jugué nadie dijo nada y ahora tampoco tengo que decir nada. Esta semana hay tres partidos y a ver si puedo jugar, intentar cumplir y lograr por fin el objetivo”, aseveró el canterano. “Si ganamos al Málaga igual no está hecho del todo, pero sí prácticamente. Es lo que intentaremos conseguir y lo que nos dice el entrenador”, finalizó Diegui.