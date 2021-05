Isina, capitana del Real Oviedo Femenino: “Esperemos que sea el primero de muchos partidos en el Tartiere”

Al Oviedo Femenino le ha llegado el premio gordo cuando la temporada está cerca de llegar a su final. El equipo azul jugará por primera vez en su historia en el Carlos Tartiere, algo que supone cumplir un sueño. Eso sucederá el 30 de mayo, en el último partido de Liga, y la capitana del equipo, Isina, reconoce que es algo que hasta les cuesta creer: “Siempre me lo imaginé, pero nunca pensé que iba a llegar el momento; a veces lanzaba alguna pullita cuando me hacían una entrevista de que nos gustaría jugar en el Tartiere”.

Durante el acto de presentación del partido, que tuvo lugar ayer en el municipal ovetense, la delantera quiso agradecer al club y a la ciudad, representada por la concejala de Deportes, Conchita Méndez, “por brindarnos esta oportunidad de disfrutar en este estadio” y aseguró que es algo que llevan tiempo esperando: “Llevamos mucho tiempo esperándolo, con una ilusión tremenda, y ahora tenemos muchas ganas de acabar la temporada a lo grande”.

La capitana del equipo aseguró que, cuando se enteraron, el vestuario se llevó “una alegría enorme” y reivindicó que no sea un hecho aislado: “Esperemos que sea la primera de muchas, que no solo se quede en el 30 de mayo”. Isina no sabe bien cómo será ese día en el que pueda “pisar el césped y disfrutar del fútbol y del balón”. Ella, una habitual en el Tartiere cuando había público, pasará a ser protagonista: “Hasta que se pudo intentaba venir siempre, a no ser que nos coincidiera con nuestros partidos, y si ya se disfruta en la grada pues imagina en el campo”.