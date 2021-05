Nahuel, máximo goleador y asistente del Real Oviedo, quiere irse a lo grande

Si en el Oviedo se pregunta por el mejor fichaje del verano de 2019 las opiniones son diversas. Está Sangalli, indispensable en el ataque. Estuvo Ortuño, que dejó 15 dianas. También sigue Juanjo Nieto, un valor al alza al que ahora se intenta convencer para seguir en el barco. Incluso Arribas, líder actual de la defensa azul.

Si la pregunta se ciñe al pasado verano, el de 2020, las respuestas van en una sola dirección: el fichaje del año para el Oviedo ha sido el de Nahuel Leiva (Rosario, Argentina, 1996). Un jugador que está de dulce en el tramo final de Liga y que para desgracia del Oviedo vive sus últimos 18 días en el club azul. Con la temporada concluida, tendrá que regresar al Tenerife, el equipo que le tiene a préstamo en Asturias.

Nahuel ya le ha dicho a Arnau que su deseo es quedarse en el Oviedo, pero salvo un giro absoluto de los acontecimientos no se vislumbra su continuidad por un factor económico.

Nahuel tiene un salario elevado en el club canario, inasumible para el Oviedo en el escenario actual. El Tenerife no piensa cederlo otro año en las condiciones actuales: el Oviedo le paga solo la mitad del sueldo. Por eso, lo que queda de junio es especial para el atacante, que en la capital asturiana ha encontrado el impulso perfecto para una carrera que parecía estancarse.

También encontró Nahuel una nueva posición que sorprende a directores deportivos y agentes del mundo del fútbol: la de mediapunta. Mérito del Cuco, que apostó por él detrás del delantero en vez de extremo. Y desde ahí se ha destapado Nahuel en goles y asistencias: 6 y 5 respectivamente. Líder del Oviedo en ambos apartados. Los seis goles que lleva Nahuel en el Oviedo suponen su mejor marca hasta la fecha en el fútbol profesional e igualan los conseguidos con el filial del Villarreal en la temporada 2014/2015, en Segunda B.

Dicen los que conocen bien a Nahuel que el futbolista tiene dos retos. El primero, lograr en el Oviedo su mejor marca goleadora desde que está en España, para lo que necesita solo un gol en los partidos que quedan de Liga. El segundo tiene que ver con el grupo. Y es que Nahuel quiere irse de Asturias dejando al Oviedo entre los diez primeros clasificados de Segunda tras una campaña muy complicada.

El equipo azul tiene cuatro partidos por delante para conseguirlo, aunque Nahuel solo podrá participar en tres de ellos. El último partido del curso es ante el Tenerife y en el contrato del rosarino hay una cláusula que establece que no puede jugar contra su exequipo a no ser que el Oviedo pagase una cantidad de dinero, una opción que no se contempla.

Desde el club canario observan con satisfacción la temporada de Nahuel. Su objetivo era revalorizar al jugador y consideran que así ha sido. Cuentan con él para la próxima temporada y si se explora una salida buscarán las mejores condiciones económicas.

El todavía oviedista, pues, consume sus últimos días en una ciudad en la que ha encajado desde el principio. Vecino de Montecerrao, su mejor amigo en el equipo de Juanjo Nieto. Los que pasan tiempo con el atacante repiten que le costará dejar Asturias.