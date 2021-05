Marco Sangalli valoró antes del entrenamiento de esta mañana tanto la situación por la que atraviesa el equipo como la actualidad en torno a la competición, entrando a opinar sobre el regreso del público a los estadios de fútbol en Primera y Segunda División.

El regreso del público en algunos campos. "Solo va a volver en ciertos estadios, personalmente no lo entiendo muy bien porque en una Liga en la que ya llevamos disputadas 38 jornadas ahora vaya a haber públicos en ciertos estadios y en otros no. Y más cuando ha habido futbol en varias categorías y con espectadores, en nuestro caso disponemos de un estadio de los que más capacidad tienen de segunda y resulta inimaginable que no podamos meter la gente que sí se mete en el del Lugo, son decisiones que vienen desde arriba y espero que la gente del Tartiere pueda ver algún partido de aquí a final de temporada".

¿Qué recibimiento esperan del Tartiere? "Es lícito que nos reciban como quieran, pero creo que tras año y medio sin poder ir al campo reinaría más la ilusión de poder ir al futbol, ver jugar un partido y vibrar con el deporte, que es lo que todos queremos".

Posible renovación de Ziganda. "Me ha dado mucha confianza y yo he tratado de devolvérsela, es verdad que los resultados no son los que esperábamos, pero el trabajo durante el año en El Requexón ha sido muy bueno y todo jugador de la plantilla es consciente. Puede que haya que cambiar cosas, pero el trabajo ha sido bueno y seguro que Ziganda lo haría fenomenal en el caso de continuar".

Una primera valoración de la temporada. "El equipo ha sido una montaña rusa, la temporada buena no puede ser porque el club pretendía estar más arriba, aunque el equipo ha trabajado bien. A veces, por diferentes motivos, los resultados no se dan. Lo que toca ahora es cerrar la temporada lo antes posible y pensar en la que viene. Lo que está claro es que, cuando estas en la situación en la que estás es porque el equipo ha hecho cosas mal y es bueno analizarlo a final de año, sentarse en la mesa, sacar conclusiones y mejorarlo".

¿Cambios en la estructura para aspirar a algo más? "Estas son preguntas que no son para un futbolista, un jugador tiene que limitarse a entrenar, estar disponible todo el año y hacerlo lo mejor que pueda. A nivel de proyección de club, de estructura y de objetivos es algo que hay que pensar a principio de temporada, y no sobre la marcha. Es algo de estructura de club, no algo para un jugador".

El partido del lunes (19 horas) contra el Málaga. "Llegan con 50 puntos y podemos igualarles, sería importante, pero ellos tampoco tienen la salvación matemática y vendrán aquí a imntentar lograrla. Será un partido duro, como los dos que jugamos contra ellos en enero. Es complicado, pero si logramos ganar estaremos en 50 puntos y más cerca de esa salvación".