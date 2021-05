Simone Grippo, optimista con el futuro del Real Oviedo: “Se están poniendo los cimientos para hacer algo bonito”

–¿Cómo está acabando la temporada?

–En la segunda vuelta hemos estado mejor atrás, me encuentro bien, en un buen estado físico y, además, la última victoria fue clave. Solo nos faltan unos puntos para cerrar la permanencia.

–¿Fue definitiva la victoria ante el Sabadell?

–Era una de esas finales que nos quedaban y estamos muy contentos por haber logrado la victoria, aunque somos conscientes de que aún nos falta un poco para lograr la salvación y de que no debemos esperar a que fallen los otros sino ganar los “match balls” que quedan.

–¿Por qué le cuesta tanto ganar al Oviedo esta temporada?

–Siempre tenemos la sensación de que nos quedamos un poco cortos, de que hemos hecho más que el adversario para ganar. Son partidos muy apretados y no encuentro la razón de que hayamos empatado 17 veces. Si de esos partidos pierdes tres y ganas cinco, en vez de estar peleando por la permanencia estaríamos cerca del play-off. Pero eso es el pasado y ahora lo que nos toca es rematar la salvación.

–¿Cómo ha llevado estar en Oviedo durante la pandemia?

–Hemos tenido suerte y en este tiempo hemos podido volver a casa, siempre atendiendo a las restricciones. Aun así, se hace largo y el tiempo que se pasa sin ver a la familia cuesta. Tengo muchas ganas de que mi gente puede venir porque si ya les gustó Zaragoza cuando vengan aquí van a flipar.

–En España ha jugado en Segunda División pero en dos clubes, Zaragoza y Oviedo, con mucha historia y una gran afición detrás. ¿Era algo que buscaba?

–Había estado unos cuantos años en la Primera de Suiza, jugando partidos europeos, y cuando me llegó la oferta para ir a España intentas ir a clubes importantes.

–¿En qué le ha sorprendido Oviedo?

–En la gente. He podido disfrutar del apoyo de la gente. En Zaragoza estuve muy bien, pero la situación fue difícil cuando las cosas no iban bien. Hay que ayudar y empujar al equipo. Aquí la afición es más constructiva y nos ayudan y apoyan mucho.

–¿Por qué tomó la decisión de cambiar de Zaragoza a Oviedo a mitad de la pasada temporada?

–Allí había jugado 13 partidos de titular, pero después de lesionarme no me dieron garantías a nivel de contrato y aquí me ofrecieron más continuidad.

–¿Qué le está faltando al Oviedo?

–Creo que se está haciendo lo fundamental, creando un bloque fuerte, pieza a pieza. Es verdad que esta temporada se quería pelear por estar en la zona de arriba, pero aunque no se haya conseguido veo que se están poniendo los cimientos y que se está construyendo a partir de ahí, y estoy convencido de que con este bloque se pueden hacer cosas importantes. En el club son muy profesionales y eso se nota. Por eso queremos y podemos pelear por conseguir algo bonito.

–¿El gol de chilena al Almería fue su mejor momento con el Oviedo?

–Fue una emoción fuerte y además sirvió para sumar un punto importante. En esta lucha cada punto importa. Además, fue mi primer gol con el Oviedo y fue un momento bonito. Pero ya he vivido buenos momentos: la salvación el año pasado, los derbis o los partidos ante el Zaragoza, que fueron especiales. Ya tuve la suerte de marcar un gol de chilena con la selección sub-21 y es mucha suerte, se tienen que dar muchas circunstancias.

–Dicen que es un futbolista que cuida mucho su alimentación.

–El fútbol evoluciona rápido y uno no se puede quedar atrás. Ya tengo una edad y hay que cuidarse un poco, no puedes estar siempre comiendo chocolatinas o cosas así. La Segunda es una categoría muy equilibrada y las diferencias son pequeñas. Mi mujer y yo cocinamos y teniendo un niño se suele comer en casa.

–¿Y tampoco hay chocolatinas para el niño?

–La verdad es que en casa no hay mucho, pero los vecinos siempre tienen algo para él.

–¿Cómo ha sido su relación con Ziganda desde que llegó al equipo?

–Él llegó unas semanas después que yo. Es un entrenador que trabaja mucho, que prepara muy bien los partidos y es capaz de hacer que el equipo funcione.

–Usted ha jugado en la máxima categoría en Italia. ¿Qué diferencias encuentra entre el fútbol de allí y el español?

–El fútbol español es más de calidad, en Italia también la hay pero no tanta como aquí. Hay más talento en España y allí algo más de nivel físico y táctico. Ejemplos como el del Atalanta demuestran que allí el talento tiene que venir de fuera.

–¿A qué otros jugadores admira?

–Siempre me han gustado jugadores como Materazzi, Verón, Ballack o Mihajlovic.

–¿Siempre ha sido defensa?

En Italia jugué algo de mediocentro, en Suiza de central y en España también. Me gusta más ser central.