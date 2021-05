Ziganda compareció esta mañana para explicar cómo llega el Real Oviedo al partido del lunes (19 horas) ante el Málaga en el Carlos Tartiere. La victoria de los azules en la pasada jornada por 2-1 ante el Sabadell ha despejado mucho el camino del equipo para lograr la permanencia en Segunda División. Aun así, el entrenador no se fía y espera llegar a los 50 o 51 puntos que en su opinión serán necesarios lo antes posible. Será entonces cuando toque hablar de su continuidad en el banquillo.

¿Cómo llega el equipo? ¿Qué bajas tienen?

"El equipo está con algunos jugadores entre algodones, Juanjo (Nieto) ya pudo entrenar ayer con todos. Él y Tejera se están incorporando poco a poco al grupo. Quedan más de 48 horas para el partido y si se puede intentaremos contar con ellos. Sabemos los problemas de otros jugadores, que vienen renqueantes, pero esperamos contar con ellos sin problemas.

¿Qué importancia le da al partido?

"Lo que está claro es que con los 47 puntos no da, eso está claro, la primera oportunidad que tenemos es el lunes y es en lo único en lo que nos tenemos que centrar, a partir de ahí veremos, pero tenemos que hacer lo que depende de nosotros, lo que haga el resto no depende de nosotros y tampoco podemos confiar en ello. Es la primera oportunidad e iremos viendo después. Sabemos que nos hacen falta más puntos y tenemos que ir a ganar el lunes".

¿Espera un partido diferente al de la ida?

"Espero un partido diferente porque al Málaga lo veo parecido a nosotros, que fuera de casa en muchas fases de la temporada hemos dado muy buena sensación, llevando los tiempos y el ritmo del partido, y en casa nos ha costado más eso. En el partido de Málaga estuvimos bien, empatamos y nos fuimos descontentos porque acabamos en su área. Al Málaga en casa le ha costado sacar los partidos y fuera ha sido un equipo fiable, con buenos resultados, con buenas transiciones, en muchos aspectos nos veo parecidos".

¿Se teme que vuelvan los problemas y los nervios si pierden el lunes?

"Sabemos cómo está todo, muy apretado, estamos nueve o diez equipos inmersos en el objetivo de no bajar, y bajarán cuatro, tenemos ventaja pero tenemos que sumar puntos, el que sea capaz de llegar a los 50 o 51 puntos que creo que van a ser necesarios, el que antes llegue estará libre del descenso y el resto tendrá que pelear. Si no ganas, pues el resto se acercarán y tendremos que afrontar los tres partidos como vengan. Pero si algo ha demostrado este equipo es que nos ha faltado regularidad, nos ha faltado continuidad a la hora de ganar partidos, pero también es cierto que a la hora de afrontar situaciones difíciles el equipo siempre ha estado dando la cara y se ha estado agarrando a la supervivencia de una manera tremenda y muy solidaria. Espero que no nos toque, pero si nos toca pelearemos. Estamos preparados para el partido del lunes y después ya veremos".

¿Cambiará el equipo entre el lunes y el jueves?

"Que habrá cambios entre el lunes y el jueves, eso es seguro, a estas alturas de temporada, con solo tres días, viaje, la recuperación no es la misma, dado el nivel de la plantilla que tenemos, y el nivel que han dado los jugadores, que ahora están jugando prácticamente todos, imagino que rotaremos y que habrá cambio de un partido a otros".

Edgar está sancionado, Javi Mier lesionado y Tejera tocado. Si no se recupera, ¿qué solución se plantea?

"No es una solución sencilla porque no tenemos jugadores específicos en esa zona, sí hemos pensado en alguna opción, pero como no la tenemos clara del todo preferimos no decirla porque puede ser no sé si disparatada o no. Pero hasta que no se confirme la baja de Tejera no lo aclararemos".

¿No piensa que cuanto antes se decida su renovación será mejor para todos?

"Si se consigue la permanencia creo que será el momento de hablar, por lo menos por mi parte, pero lo que he dicho siempre es que los tiempos, por respeto al club, y porque lo verdaderamente importa es el club, son ellos los que tienen que marcarlos y el resto de empleados somos los que tenemos que estar a expensas de qué decisiones quieren, qué proyectos tienen y de qué idea tienen. Lo importante es el club y si me parece importante que nos enfoquemos en el objetivo primordial de salvamos y a partir de ahí evidentemente cuanto antes se tomen las decisiones de cara al futuro va a ser mejor para todos a la hora de planificar y tener una idea de cara al futuro".

¿Qué necesita para renovar?

"Lo que sí me gustaría decir es que lo importante es el club y que el club es el que tiene que marcar ese tiempo. Tiene que ser un orgullo poder estar aquí. ¿Qué necesitaría? Nada en concreto. Es el club el que tiene que decidir si quiere que siga o no. Luego, a partir de ahí, es cuestión de hablar. Ningún entrenador, ningún jugador, está en una situación para poner condiciones al Real Oviedo. Lo digo con sinceridad. Eso sí, lo ideal sería que vaya todo el mundo de la mano y que todo el mundo se sienta contento en la situación en la que está":

¿Qué le ha faltado al equipo esta temporada?

"Me gustaría hacer esa reflexión cuando acabe todo, hay un objetivo claro, que todavía faltan puntos y no nos podemos despistar lo más mínimo".

¿Qué la parece que regrese el público ahora?

"Por un lado, todos estamos deseando que entré el público, por todo el apoyo que nos dan a diario, que te están dando desde casa y las ganas que tienen de ir al campo. Lo que estamos viendo este año es algo antinatural. Pero, por otro lado, está el tema de la organización, de la competición, en estos momentos todo el mundo se está jugando muchísimo, y me parecería muy peligroso, en el sentido que sería una ayuda para algunos equipos y sería un poco adulterar la competición. Unos van a poder disponer de ese apoyo y otros no. En el momento en el que estamos, ya que hemos aguantado todo el año, en situaciones en las que favorecen a un equipo que se está jugando algo importante habría que medir con tiento todo este tipo de decisiones porque podría haber equipos que salieran perjudicados".