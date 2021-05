El Oviedo busca pareja para Jimmy de cara al partido de mañana ante el Málaga

La solución más evidente es el capitán y titular habitual, Tejera, pero el problema es que no está en perfectas condiciones físicas. Ziganda está dispuesto a esperar hasta el final por él, pero si no llega a tiempo tendrá que buscar soluciones y ya adelantó ayer que serán bastante poco ortodoxas. “No es una solución sencilla porque no tenemos jugadores específicos en esa zona. Sí hemos pensado en alguna opción, pero como no la tenemos clara del todo preferimos no decirla porque puede ser no sé si disparatada o no, pero hasta que no se confirme la baja de Tejera no lo aclararemos”, dijo el técnico.

Queda claro que, en el caso de que el mediocentro barcelonés no llegue a tiempo para jugar mañana, algún jugador tendrá que desplazarse de su posición habitual para jugar junto a Jimmy, que ha pasado de no disfrutar apenas de minutos a ser imprescindible en las últimas jornadas y uno de los jugadores más destacados. Una de las opciones que podría estar barajando Ziganda es la de adelantar la posición de algún central. Uno de ellos podría ser Grippo, que alguna vez ha ocupado posiciones por delante de la defensa en sus primeras temporadas como futbolista.