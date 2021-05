El regreso de los aficionados: El Oviedo se prepara para recibir a 4.427 seguidores en el Tartiere el 24 de mayo

Mientras tanto, los socios que adquirieron a principio de temporada un abono completo ya tienen a su disposición un formulario en la página web del Oviedo que deberán rellenar para ser uno de los 4.427 aficionados que podrá haber como máximo en ese partido. El club azul tiene un total de 8.428 socios con el abono completo y en el caso de que las peticiones superen a las entradas disponibles, la prioridad de acceso estará en función de quién se abono antes, como había quedado establecido en la campaña de abonados. El plazo para solicitar las localidades se acabará el próximo martes, a las 12 horas. En el caso de que aún queden entradas por repartir, se abrirá un nuevo plazo hasta las 23:59 horas de ese mismo día para que puedan solicitarlas el resto de abonados.

Los aficionados que vayan al campo deberán hacerlo solos, ya que no se permitirá sentarse en grupos. Las localidades, además, no estarán en el asiento habitual de cada abonado, sino que será el club el que las vaya asignando en función de los criterios que marca LaLiga para el regreso del público a los estadios. No habrá posibilidad tampoco de adquirir las entradas en las taquillas, sino que se enviarán al correo electrónico que facilite cada abonado y ahí se le dirá también cuál es su asiento, por qué puerta tiene que entrar y a qué hora. El club abrirá 22 puertas ese día para evitar cualquier tipo de aglomeración en la entrada al campo. Solo podrán hacerse con una localidad para este partido los abonados mayores de 18 años y, además de la entrada que se les enviará por vía telemática, todo el que vaya a entrar al campo tendrá presentar también su DNI. Las entras son, por lo tanto, intransferibles.

El club ha utilizado un software que le proporciona LaLiga para determinar qué asientos se pueden usar respetando el metro y medio de distancia obligado. Ese software también tiene en cuenta los espacios en los que se sientan los jugadores que no son titulares, que en esta época de pandemia tienen asignado un espacio en la grada. Por esta razón, el Anillo Azul Oeste y la Tribuna Herrerita estarán cerradas ese día.

Son estos criterios los que hacen que el Tartiere no pueda alcanzar los 5.000 espectadores que, como máximo, permite LaLiga en este regreso del público a los estadios a pesar de que el 25% del aforo del municipal ovetense estaría por encima de ese tope de 5.000 que se establece. Los azules, por lo tanto, aspiran a despedirse de una parte de su afición en una temporada complicada. El objetivo deportivo será ahora llegar a ese partido, el penúltimo de la temporada, con los deberes hechos y brindarle a su gente la salvación.